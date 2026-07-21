김희철이 과거 인사 문제로 선배들한테 혼났던 일화를 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

김희철이 선배들에게 예쁨 받게 된 계기를 밝혔다. / 사진='동해물과 백두은혁' 유튜브 캡쳐

그룹 슈퍼주니어의 김희철이 과거 인사를 안 해 SM 직속 선배들에게 혼났다고 털어놨다.김희철은 연습생 시절 브라이언을 마주쳤지만, 인사를 제대로 하지 않아 지적받았다. 앞선 방송에서 브라이언은 김희철이 인사를 안 하고 갔던 상황을 언급한 바 있다.김희철은 "그때 SM 직속 선배들한테 연락도 많이 받았다"라고 밝혔다. 이특은 "희철 때문에 브라이언한테 얘기를 들었다"며 "'희철이가 인사를 안 했는데 어떻게 된 거냐'고 물어봤다"고 말했다.이후 SM에는 예절 수업이 생겼다. 이특이 김희철에게 "너 때문이냐"고 묻자 김희철이 발끈했다. 은혁은 "근데 인사는 어떻게 해야 하는지 알려주는 수업이 생겼다"고 설명했다. 그러면서 "정작 들어야 하는 형은 안 왔다"고 말해 웃음을 자아냈다.김희철은 이후 토니, 강타 등 선배들을 직접 찾아갔다. 그는 "내가 인사를 안 한다고 들었다"며 "연예인을 해본 적이 없어 이런 개념을 모르니 가르쳐 달라"라고 부딪혀 오히려 선배들의 예쁨을 받게 됐다고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr