배우 임수향이 번아웃을 겪었다고 고백했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 임수향이 미니멀리즘을 추구하는 근황을 전했다. / 사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게' 영상 캡처

배우 임수향이 번아웃을 극복하기 위해 삶의 방식을 바꾸게 된 계기를 밝혔다.지난 20일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에는 배우 유이가 게스트로 출연한 가운데 절친 임수향이 함께했다. 두 사람은 MC 이영자, 박세리와 다양한 이야기를 나눴다.임수향은 미니멀리즘을 추구하고 있는 최근 근황을 전했다. 그는 "요즘 정리하는 삶을 살고 있다"며 "원래 60평대 집에 살았는데 지금은 30평대로 이사했고 타던 스포츠카도 정리했다"고 말했다.임수향은 이 같은 변화의 배경으로 번아웃을 꼽았다. 그는 "제 인생에서 번아웃이 왔었다"며 "원래 연극과 연기 연습을 하는 걸 정말 좋아했는데 어느 순간 아무것도 하기 싫더라. 극장도 가기 싫고 연습도 하기 싫었다"고 회상했다.이어 "그때 스스로에 대해 고민하는 시간을 가졌다"며 "안 하던 일들에 도전하기 시작했다. 러닝도 시작하고 이것저것 시도하면서 제 삶을 바꾸기 시작했다"고 말했다. 이 가운데 임수향은 미니멀리즘을 실천하며 생활 전반을 정리했고 이를 통해 번아웃도 점차 극복할 수 있었다고 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr