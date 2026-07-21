이특이 연습생 시절 일화를 공개했다. / 사진=텐아시아DB

이특이 유노윤호의 돈을 몰래 썼던 일화를 털어놨다. / 사진='동해물과 백두은혁' 유튜브 캡쳐

그룹 슈퍼주니어의 이특이 연습생 시절 배가 고픈 나머지 유노윤호의 동전을 훔쳤다고 밝혔다.지난 20일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 '서로가 서로를 영원히 이해하지 못하는 슈퍼주니어'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이특과 김희철은 연습생 시절 일화를 공개하며 다양한 이야기를 나눴다.이특은 과거 동방신기와 인접한 숙소에 살던 시절, 유노윤호의 동전을 훔친 적이 있다고 말했다. 이특은 "배가 고픈데 돈이 없었다. 유노윤호가 500원짜리를 모아두던 생수통에서 돈을 꺼내 과자를 사 먹었다"고 털어놨다.유노윤호는 매일 통에 든 동전을 꺼내 새는 습관이 있었다. 이후 이상함을 느낀 그가 이특에게 "돈이 자꾸 줄어드는 것 같다"라고 말했고 이특은 돈을 꺼내 과자를 사 먹은 사실을 고백했다. 그랬더니 "윤호가 '필요할 때 꺼내 써라'고 말했다"고 밝혀 주위를 놀라게 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr