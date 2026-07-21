선미가 가요계의 대표적인 ‘열정 아이콘’ 박진영이 아닌 동방신기 유노윤호를 인생의 롤모델로 꼽았다./사진=SBS 방송 화면 캡처

선미가 가요계의 대표적인 ‘열정 아이콘’ 박진영이 아닌 동방신기 유노윤호를 인생의 롤모델로 꼽았다./사진=SBS 방송 화면 캡처

선미가 가요계의 대표적인 ‘열정 아이콘’ 박진영이 아닌 동방신기 유노윤호를 인생의 롤모델로 꼽았다./사진=SBS 방송 화면 캡처

가수 선미가 가요계의 대표적인 ‘열정 아이콘’ 박진영이 아닌 동방신기 유노윤호를 인생의 롤모델로 꼽았다. 박진영의 열정은 지나친 잔소리로 이어진다며 과거 녹음실 일화까지 공개해 웃음을 안겼다.지난 20일 방송된 SBS ‘아니 근데 진짜’에는 유노윤호, 선미, 조나단이 게스트로 출연했다. 이날 이수지는 선미의 롤모델이 유노윤호라고 소개했다. 선미는 “맞다. 인생의 열정 롤모델”이라며 “오빠가 데뷔한 지 20년이 넘었는데도 여전히 신인처럼 정말 열심히 한다”고 말했다. 이어 “오래 살아남으려면 저렇게 열정적으로 살아야 하는구나 싶었다”며 유노윤호를 롤모델로 삼은 이유를 설명했다.이상민은 "오죽하면 선미가 JYP 때문에 노이로제가 걸렸다"고 말했고 선미는 "한 글자 녹음하는 데 3일이 걸렸다"고 회상했다. 그는 “피디님도 열정적이지만 조금 꼴 보기 싫다”고 솔직하게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.선미는 “열정이 넘치는 건 알겠는데 ‘무조건 열정적이어야 한다’는 말을 너무 많이 한다”며 “잔소리가 심하다”고 털어놨다. 이수지는 이를 두고 “주입식 열정인 것 같다”고 맞장구쳤다.선미는 박진영과 ‘24시간이 모자라’를 녹음하던 당시 겪었던 고충도 떠올렸다. 그는 “제목에 나오는 ‘모’ 한 글자가 마음에 들지 않는다고 하더라”며 “어떤 부분이 문제인지도 모르는 상태에서 그 한 글자만 3일 동안 녹음했다”고 밝혔다. 이어 “나중에 완성된 노래를 들어봐도 대체 뭐가 달라졌는지 모르겠더라. 한 글자를 계속 반복해서 녹음하니 속상했다”고 덧붙였다.붐이 “결국 3일째에도 비슷하게 불렀는데 박진영이 ‘이거다’라고 한 것 아니냐”고 묻자 선미는 “맞다. 갑자기 ‘이거다’라고 하셨다”고 공감해 웃음을 더했다.붐은 박진영과 같은 소속사였던 2PM에게 들었다는 일화를 공개했다. 그는 “박진영이 콘서트를 앞두고 성대 관리를 위해 한 달 동안 말을 하지 않은 적이 있다고 한다”며 “그렇게 철저하게 준비했는데 정작 공연 당일 첫 곡에서 음 이탈이 났다고 들었다”고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr