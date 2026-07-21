홍지민이 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=KBS

홍지민이 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=KBS

홍지민이 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=KBS

출산 후 100일 만에 30kg을 감량한 배우 홍지민이 '말자쇼'에 출연했다.지난 20일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 지역 소통 프로젝트 1탄 창원 특집으로 꾸며졌다. 1만 5000여 명이 방청을 신청한 가운데, 1800명의 관객이 함께했다.이날 방송에서는 결혼 29년 차 워킹맘의 '빈둥지증후군' 고민이 소개됐다. 사연자는 "아이들을 제대로 돌보지 못한 것 같다. 돌아보니 어느새 다 커서 서울로 갔다"며 "허전한 마음을 어떻게 달래야 할지 모르겠다"고 털어놨다.이에 '말자 할매' 김영희는 "객지에 간 자녀들도 엄마를 늘 생각하고 있을 것"이라며 "빈 둥지를 보며 허전해하기보다 배우자와 함께 마음을 채워가길 바란다"고 조언했다.게스트로 출연한 홍지민은 서울로 상경한 딸의 입장에서 공감했다. 그는 "95세 친정엄마가 치매를 겪고 계신다. 완전히 아기가 되셨다"며 "엄마를 돌보면서 이제는 내가 엄마의 엄마가 되어야겠다는 마음을 갖게 됐다"고 말했다.홍지민은 "엄마가 치매에 걸린 뒤부터 사랑한다는 말을 더 자주 하게 됐다"며 "엄마가 더 젊었을 때 애정 표현을 많이 했더라면 좋았을 텐데 하는 후회가 든다"고 털어놨다. 이어 "지금 곁에 있는 사람에게는 과하다 싶을 정도로 사랑한다는 말을 많이 했으면 좋겠다"고 조언했다.이날 홍지민은 다이어트 비결을 밝히기도 했다. 앞서 홍지민은 출산 후 100일 만에 30kg을 감량해 화제를 모은 바 있다. 그는 "다이어트를 실패하는 가장 큰 이유는 '내일부터 하겠다'고 생각하기 때문이다. 다이어트는 바로 지금부터 시작해야 한다"고 당부했다.이어 그는 "시중에 나온 다이어트는 거의 다 해봤다"라며 "하루를 성공하고 그다음 하루도 성공하면 습관처럼 먹는 양이 줄어든 나를 발견할 수 있을 거다"라고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr