배우 이도현이 영화 '남벌'에 캐스팅됐다. / 사진=텐아시아DB

배우 이도현이 영화 '남벌'(감독 이모개)로 군 제대 후 첫 스크린 복귀에 나선다. 이병헌, 고윤정에 이어 캐스팅을 확정하며 라인업에 합류했다. '파묘'에서 호흡을 맞춘 이모개 촬영감독과 다시 만나 새로운 무협 액션을 선보일 예정이다.'남벌'은 조선 초 능력과 계급이 각기 다른 아홉 명의 무사가 왜구에게 납치된 포로를 구하기 위해 대마도로 향하며 벌어지는 이야기를 그린 하드보일드 무협 액션 영화다.이도현은 토벌대의 선봉에 서는 무사 보경 역을 맡는다. 거침없는 액션으로 적진을 돌파하는 인물이자, 동료애를 지닌 입체적인 캐릭터다. 특히 무사들의 수장 임억 역의 이병헌을 보좌하는 충직한 오른팔로 활약하게 되면서, 두 배우의 첫 연기 호흡에도 관심이 쏠린다.이번 작품은 영화 '파묘'(감독 장재현)에서 촬영감독으로 참여했던 이모개 감독과 이도현이 다시 호흡을 맞춘 작품이기도 하다. 천만 영화 '파묘'를 통해 쌓은 신뢰를 바탕으로 어떤 시너지를 보여줄지 기대를 모은다.이도현은 영화 '파묘'를 비롯해 넷플릭스 시리즈 '더 글로리', '스위트홈', 드라마 '오월의 청춘' 등에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다. 이번 작품에서는 거칠고 야성적인 무사로 변신해 새로운 모습을 선보일 예정이다.'남벌'은 영화 '서울의 봄', '파묘', '헌트', '야당', '비상선언' 등의 촬영을 맡았던 이모개 감독의 첫 장편 연출작이다. 제작은 영화 '서울의 봄'(감독 김성수), '하얼빈'(감독 우민호), '남산의 부장들'(감독 우민호), '내부자들'(감독 우민호) 등을 선보인 하이브미디어코프가 맡았다.'남벌'은 2026년 하반기 크랭크인을 목표로 프리 프로덕션을 진행 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr