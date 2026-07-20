박명수가 정신건강의학과를 찾아 상담받았던 경험을 밝혔다./사진=텐아시아DB

박명수가 정신건강의학과를 찾아 상담받았던 경험을 밝혔다./사진=텐아시아DB

박명수(55)가 정신건강의학과를 찾아 상담받았던 경험을 밝혔다.박명수는 20일 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에서 정신건강의학과 전문의 이경준과 함께 정신 건강에 관한 이야기를 나눴다.두 사람은 최근 인공지능(AI)을 활용해 고민 상담은 물론 건강 상담까지 받는 사례가 늘고 있는 현상에 대해 의견을 주고받았다.이경준 전문의는 "실제로 AI 상담을 먼저 받아보고 그 결과를 들고 병원을 찾는 분들이 있다"며 "처음에는 일자리를 뺏기는 것 아닌가 걱정했지만, 시간이 지나면서 AI는 보조적인 역할을 할 수 있고 결국 본격적인 진료는 병원에서 받아야 한다는 걸 느꼈다"고 말했다.박명수는 자신도 정신건강의학과에서 상담받은 적이 있다고 밝혔다. 그는 "나도 가끔 우울하고 잠이 안 올 때 병원에 가서 상담받는다"며 "처음에는 '들어가면 이상하게 보지 않을까' 하는 불안감이 있었다"고 털어놨다.이어 "문을 열고 들어갔는데 대기하는 분들이 15명 정도 계셨다"며 "정신건강의학과에 사람이 이렇게 많은 건 처음 봤다"고 당시를 떠올렸다. 그러면서 "그 모습을 보고 숨길 일이 아니라는 생각이 들었다"고 말했다. 박명수는 "머리, 뇌에 감기에 걸렸다고 생각하고 병원을 찾는 게 좋을 것 같다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr