주상욱이 '김부장'에서 활약 중이다. / 사진=SBS

주상욱이 '김부장'에서 활약 중이다. / 사진=SBS

배우 주상욱이 '김부장'에서 데뷔 첫 악역을 맡아 활약하고 있다.주상욱은 지난 17일, 18일 방송된 SBS 금토드라마 '김부장' 7, 8회에서 용역 깡패 출신 건설사 회장 주강찬 역을 맡아 새로운 얼굴의 악인을 그려냈다.이날 주강찬은 김부장(소지섭 분)이 김민지(서수민 분)를 데려갔다는 사실을 알게 된 뒤 잠시 흔들렸지만 이내 냉정을 되찾았다. 이어 남실장(이동하 분)에게 "둘 다 데려와. 마무리까지 내 눈으로 직접 확인해야겠어"라고 지시했다. 주상욱은 낮게 가라앉은 목소리와 절제된 표정으로 인물의 냉혹한 면모를 표현했다. 이어 딸 주혜리(유지안 분)와의 통화에서는 "아빠한텐 미안하다고 하는 거 아니야. 고맙다고 하는 거지"라고 말하며 왜곡된 부성애를 보여줬다.무엇보다 이번 방송에서는 김부장과 처음 맞선 주강찬의 변화가 그려졌다. 김부장에게 제압당한 그는 피투성이가 된 채 도망쳤고, 끝내 무릎을 꿇고 사과했다. 누구에게도 쉽게 고개를 숙이지 않던 주강찬이 무너지는 모습은 이전과 다른 모습을 보여줬다. 주상욱은 몸을 사리지 않는 액션과 감정 연기로 인물의 절박한 상황을 표현했다.하지만 주강찬의 폭주는 멈추지 않았다. 김부장 부녀에게 무릎을 꿇은 뒤 홀로 칼을 꺼내 든 그는 차갑게 칼날을 바라봤다. 이어 김부장을 제거하려는 북한 측 거물에게 "놈의 마지막 숨통을 제가 직접 끊을 수 있게 해주십시오"라고 제안했고, "저한테 좋은 생각이 있습니다. 일을 더 크게 만들어보시죠"라고 말하며 새로운 계획을 암시했다.주상욱은 권력자의 냉혹한 모습부터 무너지는 순간까지 주강찬의 변화를 그려냈다. 종영까지 단 2회만을 남겨둔 가운데, 주강찬이 김부장을 상대로 어떤 선택을 할지 관심이 쏠린다.'김부장'은 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr