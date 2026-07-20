가수 강다니엘이 미소를 보이고 있다. / 사진=강다니엘 SNS

사진=강다니엘 SNS

가수 강다니엘이 군 복무 중 근황을 전했다.강다니엘은 20일 자신의 인스타그램에 "이빨 만개"라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 강다니엘이 휴가를 나온 듯한 모습. 그는 반려묘를 쓰다듬으며 깊어지는 미소와 특유의 눈웃음을 보여 눈길을 끌었다. 그는 반려묘 4마리를 키우고 있다. 모두 암컷이다.한편 강다니엘은 지난 2월 육군 현역으로 입대했다. 기초군사훈련을 마친 그는 훈련소에서 조교로 복무 중이다. 2027년 8월 8일 전역 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr