배우 정준원이 이제훈이 이끄는 매니지먼트 '컴퍼니온'과의 전속계약을 체결했다./ 사진 제공 = 컴퍼니온

배우 정준원이 이제훈이 이끄는 매니지먼트 '컴퍼니온'과의 전속계약을 체결했다./ 사진 제공 = 컴퍼니온

배우 정준원이 이제훈이 이끄는 매니지먼트 '컴퍼니온'과의 전속계약을 체결했다.컴퍼니온은 오늘 정준원과의 전속 계약을 체결했다고 알렸다. 컴퍼니온은 "탄탄한 연기력과 훈훈한 매력을 바탕으로 장르를 넘나드는 활약을 하고 있는 배우 정준원과 전속계약을 체결했다"라며 "배우로서 무한한 가치를 선보이기에 충분한 배우 정준원이 더욱 다양한 활동을 펼칠 수 있도록 든든한 파트너가 되어 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 밝혔다.배우 정준원은 2015년 영화 '조류인간'으로 데뷔한 이후 스크린과 브라운관을 오가며 자신만의 필모그래피를 꾸준히 쌓아왔다. 영화 '독전', '탈주', SBS 드라마 'VIP' 등을 통해 입지를 다져왔다. 특히, 정준원은 2025년 화제 속에 방영된 tvN 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 산부인과 레지던트 최고참인 구도원 역으로 분했다. 또한, 정준원은 오는 7월 31일 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 가족을 위해 헌신하는 사랑꾼이자 정의로운 기자 권태성 역으로 분해 가족애를 그려낼 예정이다.컴퍼니온과 설레는 시작을 한 정준원은 "컴퍼니온과 함께 좋은 시너지를 낼 수 있기를 기대하고 있다. 앞으로도 배우로서 다채로운 캐릭터를 소화할 수 있도록 겸손한 마음으로 더욱 정진하겠다"라는 소감을 전했다.한편, 컴퍼니온은 2021년 설립된 매니지먼트사로 배우 김성규, 김은비, 이동휘, 이제훈 등이 소속되어 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr