양상국이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

양상국이 '조선의 사랑꾼'에 출연한다. / 사진제공=TV조선

개그맨 양상국(44)이 '조선의 사랑꾼'에서 미모의 여성에게 적극적으로 대시한다.20일 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 첫 매칭을 앞두고 긴장한 여성에게 양상국이 "뭐 어떻게, 손이라도 잡아드려요?"라고 말하며 첫 만남부터 적극적으로 다가가는 모습이 공개된다.여성은 "'이번 경기 MVP 선수 만나보겠습니다'가 가장 많이 한 말이다. 아직 제 인생의 사랑 MVP는 만나지 못했다"고 소개했다. 이어 MBC스포츠플러스 아나운서 출신으로 스포츠 중계를 맡아왔다고 밝히자, 카레이서로도 활동 중인 양상국은 반가운 반응을 보였다.또 여성은 "인생에 어떤 시련과 고난이 와도 함께 웃을 수 있는 사람을 만나고 싶다"며 이상형을 밝혔다. 이후 양상국은 제작진과의 인터뷰에서 "처음에 ○○○님이 눈에 들어왔다. 단아한 느낌이 있다"고 호감을 전했다.첫 만남부터 양상국이 반한 스포츠 아나운서 출신 여성의 정체는 이날 오후 10시에 방송되는 '조선의 사랑꾼'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr