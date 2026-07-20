배우 강성연과 재혼한 장민욱이 이혼 초반 겪은 아픔을 털어놨다. / 사진=MBN 유튜브 채널 '속풀이쇼 동치미' 캡처

장민욱이 '속풀이쇼 동치미'에 출연해 진솔한 이야기를 고백했다. / 사진=MBN 유튜브 채널 '속풀이쇼 동치미' 캡처

배우 강성연과 재혼한 신경과 전문의 장민욱이 이혼의 아픔을 고백하며 눈물을 보였다.지난 18일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 배우 강성연의 남편이자 신경과 전문의인 장민욱이 출연해 이혼 당시 겪었던 슬픔을 솔직하게 털어놨다.이날 장민욱은 이혼 초기 어머니에게 이를 알리지 못했던 사연을 고백했다. 그는 "제가 이혼의 아픔이 한 번 있었다"며 "어머니께 꽤 오랫동안 이혼 사실을 말씀드리지 못했다"고 밝혔다.그러면서 이혼 후 어머니와 함께했던 여행을 떠올렸다. 어머니는 홀로 여행에 온 아들을 보며 "왜 혼자 왔느냐"고 물었지만, 그는 당시 어머니가 충격을 받으실까 봐 걱정돼 끝내 사실을 털어놓지 못했다고.장민욱은 "사실을 말하지는 못했지만 아마 느낌은 있으셨을 것"이라며 "어머니는 그때 여행이 정말 좋았다고 하셨다"고 당시를 회상했다. 이어 "그 이후에는 이런 여행을 자주 다녀야겠다고 생각했다"고 덧붙였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr