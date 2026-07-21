이준이 이석훈의 아내와 서울예고, 한국예술종합학교 동문이라는 인연을 공개한다.
21일 첫 방송 되는 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'는 힘든 순간 자신을 다시 일으켜 세운 '버팀송'과 그 안에 담긴 이야기를 모아 109곡의 플레이리스트를 완성하는 음악 예능이다. 이석훈, 이준, 딘딘이 MC를 맡았다.
선공개 영상에는 첫 촬영을 앞두고 한자리에 모인 세 사람의 모습이 담겼다. 절친인 이준과 딘딘은 서로의 반응을 훤히 아는 듯 시작부터 거침없이 말을 주고받았고, 이석훈 역시 능청스럽게 받아치며 분위기를 이끌었다.
딘딘은 슬리피에게 이석훈에 대한 이야기를 들었다며 친근감을 나타냈다. 이어 이석훈을 향해 "안경 쓴 슬리피"라고 말했고, 이석훈은 당황하지 않고 받아치며 웃음을 더했다. 이석훈의 아내와 이준이 서울예고와 한국예술종합학교 동문이라는 사실도 소개됐다. 이준은 "형수님은 나를 모를 수 없다"며 학창 시절 학교에서 유명했다고 자신감을 보였다.
이석훈은 "우리 아내도 진짜 유명했다"고 맞서며 두 사람 사이에 뜻밖의 유명세 신경전이 벌어졌다. 이석훈이 아내의 사진을 보여주자 이준은 "알겠다. 진짜 알겠다"고 반응했다. 이준은 이석훈 아내의 유명세를 인정하면서도 자신은 모든 과를 통틀어 학교의 간판이었다고 주장해 웃음을 자아냈다.
'오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'는 21일 오후 9시 첫 방송 된다. 첫 게스트로는 배우 박신양이 출연한다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
21일 첫 방송 되는 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'는 힘든 순간 자신을 다시 일으켜 세운 '버팀송'과 그 안에 담긴 이야기를 모아 109곡의 플레이리스트를 완성하는 음악 예능이다. 이석훈, 이준, 딘딘이 MC를 맡았다.
선공개 영상에는 첫 촬영을 앞두고 한자리에 모인 세 사람의 모습이 담겼다. 절친인 이준과 딘딘은 서로의 반응을 훤히 아는 듯 시작부터 거침없이 말을 주고받았고, 이석훈 역시 능청스럽게 받아치며 분위기를 이끌었다.
딘딘은 슬리피에게 이석훈에 대한 이야기를 들었다며 친근감을 나타냈다. 이어 이석훈을 향해 "안경 쓴 슬리피"라고 말했고, 이석훈은 당황하지 않고 받아치며 웃음을 더했다. 이석훈의 아내와 이준이 서울예고와 한국예술종합학교 동문이라는 사실도 소개됐다. 이준은 "형수님은 나를 모를 수 없다"며 학창 시절 학교에서 유명했다고 자신감을 보였다.
이석훈은 "우리 아내도 진짜 유명했다"고 맞서며 두 사람 사이에 뜻밖의 유명세 신경전이 벌어졌다. 이석훈이 아내의 사진을 보여주자 이준은 "알겠다. 진짜 알겠다"고 반응했다. 이준은 이석훈 아내의 유명세를 인정하면서도 자신은 모든 과를 통틀어 학교의 간판이었다고 주장해 웃음을 자아냈다.
'오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'는 21일 오후 9시 첫 방송 된다. 첫 게스트로는 배우 박신양이 출연한다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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