이준이 이석훈의 아내와 서울예고, 한국예술종합학교 동문이라는 인연을 공개한다./사진=텐아시아DB

이준이 이석훈의 아내와 서울예고, 한국예술종합학교 동문이라는 인연을 공개한다./사진제공=MBC

이준이 이석훈의 아내와 서울예고, 한국예술종합학교 동문이라는 인연을 공개한다.21일 첫 방송 되는 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'는 힘든 순간 자신을 다시 일으켜 세운 '버팀송'과 그 안에 담긴 이야기를 모아 109곡의 플레이리스트를 완성하는 음악 예능이다. 이석훈, 이준, 딘딘이 MC를 맡았다.선공개 영상에는 첫 촬영을 앞두고 한자리에 모인 세 사람의 모습이 담겼다. 절친인 이준과 딘딘은 서로의 반응을 훤히 아는 듯 시작부터 거침없이 말을 주고받았고, 이석훈 역시 능청스럽게 받아치며 분위기를 이끌었다.딘딘은 슬리피에게 이석훈에 대한 이야기를 들었다며 친근감을 나타냈다. 이어 이석훈을 향해 "안경 쓴 슬리피"라고 말했고, 이석훈은 당황하지 않고 받아치며 웃음을 더했다.이석훈의 아내와 이준이 서울예고와 한국예술종합학교 동문이라는 사실도 소개됐다. 이준은 "형수님은 나를 모를 수 없다"며 학창 시절 학교에서 유명했다고 자신감을 보였다.이석훈은 "우리 아내도 진짜 유명했다"고 맞서며 두 사람 사이에 뜻밖의 유명세 신경전이 벌어졌다. 이석훈이 아내의 사진을 보여주자 이준은 "알겠다. 진짜 알겠다"고 반응했다. 이준은 이석훈 아내의 유명세를 인정하면서도 자신은 모든 과를 통틀어 학교의 간판이었다고 주장해 웃음을 자아냈다.'오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'는 21일 오후 9시 첫 방송 된다. 첫 게스트로는 배우 박신양이 출연한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr