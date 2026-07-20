함은정이 여유로운 일상을 보내는 근황을 공개했다. / 사진=함은정 SNS
함은정이 여유로운 일상을 보내는 근황을 공개했다. / 사진=함은정 SNS
그룹 티아라 출신 배우 함은정이 여유로운 일상을 보내는 근황을 공개했다.

함은정은 지난 19일 자신의 SNS에 "흘러가듯 보냈던 평화로웠던 어느 오후"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 함은정은 한 건물 밖으로 비치는 넓은 자연을 배경으로 흰색 투피스를 착용하고 카메라를 응시하고 있다. 하늘하늘한 소재 의상에 밀짚모자를 매치해 시원한 여름 휴가룩을 연출했다.
함은정이 청순한 매력을 뽐냈다. / 사진=함은정 SNS
함은정이 청순한 매력을 뽐냈다. / 사진=함은정 SNS
다른 사진에서 함은정은 모자를 벗고 미소를 지었다. 아름다운 풍경과 어울리는 청순한 이미지가 감탄을 자아냈다.

함은정은 2009년 그룹 티아라 멤버로 데뷔해 'Bo Peep Bo Peep', 'Roly-Poly' 등 다수의 히트곡을 발매하며 큰 사랑을 받았다. 2025년 8살 연상의 영화감독 김병우와 결혼했다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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