'사랑을 처방해 드립니다'에 출연한 배우 김형묵을 만났다. / 사진제공=이엔터테인먼트

'사랑을 처방해 드립니다'에 출연한 배우 김형묵을 만났다. / 사진=KBS

배우 김형묵이 '사랑을 처방해 드립니다'에서 함께 호흡을 맞춘 배우 김승수와 베스트 커플상을 받고 싶다고 말했다.20일 서울 강남구 신사동의 한 카페에서 KBS 2TV '사랑을 처방해 드립니다'에 출연한 김형묵을 만났다.지난 19일 종영한 '사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 하나의 가족으로 다시 태어나는 과정을 그린 작품이다. 극 중 김형묵은 양지바른 한의원 한의사 양동익 역을 맡았다.공정한 역의 김승수와 '철없는 아버지' 케미로 웃음을 안긴 김형묵은 "승수 형을 만난 건 축복이었다"라며 말문을 열었다. 그는 "승수 형은 공정한 그 자체였다. 나와 승수 형 모두 미혼이다 보니 아버지 역할이 낯설 수도 있었는데, 서로 이야기를 많이 나누며 캐릭터를 만들어갔다"고 말했다.촬영 현장에서 김승수에게 많은 도움을 받기도 했다고. 김형묵 "연기하면서 고민이 생기면 형이 조언을 많이 해줬다. 함께 아이디어를 나누고 애드리브도 많이 넣어가며 촬영했다. 이런 선배를 또 만날 수 있을까 싶을 정도로 행복한 현장이었다"고 회상했다.그러면서 "승수 형과는 베스트 커플상을 노리고 있다. 원래 상 욕심이 별로 없는 편인데 이번에는 연말 시상식에서 꼭 베스트 커플상을 받고 싶다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr