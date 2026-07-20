가수 텐의 10주년 기념 콘서트 사진. / 사진제공=일리멘트

가수 텐(TEN)이 고향 태국 방콕에서 데뷔 10주년 기념 콘서트를 마쳤다.텐은 지난 17일부터 19일까지 태국 방콕에서 'TEN:CORE0110 | 10th Anniversary Concert'를 개최했다. 이번 공연에서는 솔로 활동을 돌아보는 세트리스트와 함께 신곡 무대를 처음 공개했다.공연은 'Nightwalker'로 시작해 'ON TEN', 'Birthday', 'Shadow', 'Dangerous', 'Water' 등을 선보였다. 이어 'New Heroes', 'Butterfly', 'Lie With You'를 어쿠스틱 편곡으로 들려줬으며, 'BAMBOLA', 'Sweet As Sin', 'STUNNER' 등으로 공연을 이어갔다.공연에는 태국 아티스트 NuNew, PiXXiE, NONT TANONT, Jeff Satur, PP Krit가 게스트로 출연해 협업 무대를 꾸몄다.마지막 공연에서는 오는 27일 오후 8시 발매되는 스페셜 싱글 'If You Don't Mean It'을 처음 공개했다. 이어 9월 발매 예정인 새 싱글 'OUTWEST'의 트레일러도 공개했다.공연을 마친 텐은 "고향에서 데뷔 10주년을 팬들과 함께 기념할 수 있어 감사하다"며 "평생 잊지 못할 추억이 됐다"고 소감을 전했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr