일본 기업인 마사이 코지가 143엔터테인먼트 회장으로 취임했다. / 사진제공=143엔터테인먼트

일본 기업인 마사이 코지가 143엔터테인먼트 회장으로 취임했다. 143엔터테인먼트는 마사이 코지 회장과 전략적 투자 협약(MOU)을 체결하고 아티스트 IP 확대를 중심으로 한 중장기 성장 전략을 추진한다. 이를 바탕으로 신인 그룹 론칭과 FA(자유계약) 아티스트 영입 등 사업 확장에 속도를 낼 계획이다.143엔터테인먼트는 20일 "마사이 코지 회장이 143엔터테인먼트 회장으로 취임했으며, 전략적 투자 협약(MOU)을 체결했다"고 밝혔다. 마사이 코지 회장은 "143엔터테인먼트가 보유한 콘텐츠 경쟁력과 성장 가능성을 높이 평가했다"며 "책임 있는 투자와 안정적인 지원을 통해 회사가 지속적으로 성장할 수 있도록 힘을 보태겠다"고 전했다.마사이 코지 회장은 한국과 일본의 엔터테인먼트 IP 투자 회사인 마사이홀딩스(MASAI Holdings)를 운영하는 크리에이티브팜 회장이다. 일본 재일교포 출신 기업인으로, 국내에서는 신한은행 대주주로 알려져 있다. 부동산과 투자 사업을 중심으로 활동해 왔으며, 한국 아티스트의 일본 활동과 문화 사업 확대에도 지속적으로 관심을 보여왔다.143엔터테인먼트는 이번 협약을 통해 안정적인 투자 기반을 확보하고 경영 안정성과 투자 유치 경쟁력을 강화한다는 계획이다.현재 143엔터테인먼트에는 아이콘(iKON)과 메이딘(MADEIN)이 소속돼 있다. 회사는 향후 신인 보이그룹과 걸그룹을 순차적으로 선보이는 한편, 글로벌 시장을 겨냥한 제작 시스템과 콘텐츠 경쟁력을 강화할 방침이다.아울러 FA 시장의 아티스트 영입에도 적극 나설 예정이다. 143엔터테인먼트는 경쟁력 있는 아티스트 IP를 확보해 음악과 공연, 매니지먼트, 콘텐츠 사업 전반의 시너지를 확대하고 종합 엔터테인먼트 기업으로 도약한다는 목표를 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr