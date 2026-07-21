사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 싱그러운 여름 풍경 속에서 담백한 화이트 스타일링과 청초한 비주얼을 공개하며 눈길을 끌었다.31기 순자는 인스타그램에 "어릴적 잔디밭에 붙어앉아 해가 저물도록 클로버를 찾던 기억 다들 있으시지요. 어쩌면 나에게도 행운이 찾아오지 않을까, 내심 기대하던 날들이요. 삼십 대 중반이 되어 인생 첫 네잎클로버를 네 장이나 발견하는 날이 오네요. 어쩐지 행운 부적이 생긴 기분입니다. 예쁘게 책갈피로 만들어두었다가 언젠가 저를 응원해주는 분들에게 이 작은 행운들을 나누어 드릴 날이 오기를 기다려볼게요. 초록이 선명해지는 여름을 좋아하면서도, 습해서 옷이 몸에 감기거나 자외선에 타는 것은 달갑지 않은데요. 그래서 여름에도 찰랑거리는 긴팔 셔츠나 롱스커트를 즐겨 입는 편이에요."라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 31기 순자는 화이트 셔츠와 롱스커트를 차분하게 매치한 채 밝은 색감의 소파에 앉아 은은한 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 내려오는 긴 생머리와 편안한 자세가 어우러지며 꾸미지 않은 듯 맑은 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 31기 순자는 화이트 슬리브리스 상의에 롱 네크리스를 착용한 채 밝은 채광이 들어오는 실내 공간에서 카메라를 바라보고 있다. 흰 벽과 노출 벽돌, 화분, 투명 의자가 어우러진 공간 속에서 또렷한 눈매와 내추럴한 스타일링이 편안한 매력을 더했다.다른 사진에서 31기 순자는 초록빛 버드나무가 드리운 공원 앞에 서서 손에 네잎클로버를 들고 있다. 화이트 셔츠와 롱스커트, 숄더백을 함께 매치한 차분한 스타일은 푸른 잔디와 연못 풍경과 자연스럽게 어우러지며 여름 감성을 더욱 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 31기 순자는 나무가 우거진 담장 앞에 서서 화이트 셔츠와 롱스커트를 착용한 채 담백한 분위기를 자아냈다. 자연스럽게 흩날린 긴 머리와 단정한 스타일링이 어우러지며 편안하면서도 청초한 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "문학적으로 감성적이에요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "이 언니 계속 더 예뻐지시네", "웃는게 지인짜 이뿌시당", "예쁜사랑하세요" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr