배우 김무열이 '참교육' 촬영에 한창인 모습. / 사진=김무열 SNS

사진=김무열 SNS

배우 김무열이 식단 관리에 철저한 면모를 공유했다.김무열은 지난 19일과 20일 별다른 멘트 없이 두 장의 사진을 연이어 게재했다.공개된 사진들 속에는 김무열이 식사를 챙겨 먹는 모습. 특히 그는 몸매를 관리하는 듯 닭가슴살과 야채, 과일, 등 밥 없이 단백질로만 구성된 메뉴를 보여 눈길을 끌었다.김무열은 오는 8월 23일 데뷔 27년 만에 처음으로 팬미팅을 개최한다. 팬미팅 '마주'는 김무열이 직접 지었다. 팬들의 마음을 가까이하고, 서로 마주 보는 시간이 되기를 바라는 의미가 담겼다.한편 김무열은 지난달 5일 공개된 넷플릭스 오리지널 '참교육'에 출연했다. 작품은 공개 하루 만에 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위를 기록했으며, 글로벌 TV쇼 부문에서도 상위권에 진입하는 등 큰 인기를 얻었다.한편 김무열은 배우 윤승아와 2015년 결혼해 8년 만인 2023년 득남했다. 김무열은 올해 '참교육'을 비롯해 '할매', '퍼스트 닥터' 등 공개를 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr