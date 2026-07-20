배우 구혜선이 미소를 짓고 있다. / 사진=구혜선 SNS

사진=구혜선 SNS

배우 구혜선이 데뷔 소식을 알렸다.구혜선은 지난 19일 자신의 인스타그램에 "오늘은 TV홈쇼핑 신인으로 데뷔를 해요"리는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 구혜선이 직접 개발한 헤어롤이 트럭 한가득 실린 모습. 구혜선은 "18톤 윙에 어마어마한 물량을 싣고 오늘 저녁 8시 30분 인사드리겠습니다"라며 생애 처음으로 홈쇼핑에 나서는 사실을 밝혔다.구혜선은 최근 특허 출원부터 제품 기획, 디자인, 네이밍, 브랜딩 등 전 과정에 참여한 헤어롤을 출시했다. 사업은 확장되고 있다. 그는 헤어롤 출시 후 보관용 핸드메이드 가죽 파우치와 핸드메이드 가죽 가방 등을 내놨다. 그는 헤어롤 출시 7개월 만에 한 차례 더 특허 취득을 인증했다.한편 구혜선은 2002년 광고 모델로 데뷔했으며 2009년 KBS 드라마 '꽃보다 남자'에 출연해 큰 인기를 누렸다. 그는 배우 외에도 작가, 영화감독, 화가, 가수, 작곡가 등 다방면에서 재능을 보이고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr