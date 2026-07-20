BTS World Tour ARIRANG in Paris / BIGHIT MUSIC (HYBE)

BTS World Tour ARIRANG in Paris / BIGHIT MUSIC (HYBE)

BTS World Tour ARIRANG in Paris / BIGHIT MUSIC (HYBE)

그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 18일(현지시간) 프랑스 파리 스타드 드 프랑스(Stade de France)에서 열린 두 번째 공연을 끝으로 유럽 5개 도시를 순회한 'ARIRANG'(아리랑) 월드투어의 유럽 일정을 성공적으로 마쳤다.방탄소년단은 마드릿, 브뤼셀, 런던, 뮌헨, 파리 등 5개 도시에서 총 10회 공연을 진행하며 총 717,000명의 관객을 동원했다. 유럽 투어 관객들은 민요 '아리랑'과 한국어 가사를 함께 불렀다. 수많은 팬들이 태극기를 흔들거나 한복을 입고 공연장을 찾아 눈길을 끌었다.특히 파리는 방탄소년단의 투어 역사에서 더욱 특별한 의미를 지닌 거점이 됐다. 스타드 드 프랑스 회당 약 92,000명의 관객이 몰리며 방탄소년단 단독 콘서트 역사상 단일 공연 최대 관객 동원 기록을 세웠다. 이곳은 지난 2019년 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' 유럽 투어의 피날레를 장식했던 장소로, 멤버들은 7년 1개월 만에 동일한 무대로 돌아와 새 유럽 투어의 마침표를 찍었다. 지난 17일 열린 첫날 공연에는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 브리짓 마크롱 여사가 방문해 화제가 되기도 했다.투어를 마치며 멤버들은 유럽 전역에서 보내준 성원에 깊은 감사를 전했고, 파리 관객들과 소통하는 과정에서 감격스러운 마음을 표했다. 멤버들은 현지어로 "파리는 패션, 요리, 로맨스의 도시이자 최고의 아미(ARMY)가 있는 도시"라며 "사랑하는 모든 것이 있는 이곳에 조만간 다시 돌아오겠다"고 약속해 현지 팬들의 폭발적인 환호를 끌어냈다.현지 주요 언론들의 호평도 이어졌다. 프레스 르 파리시앵(Le Parisien)은 폭발적인 에너지와 다채로운 볼거리로 채워진 압도적인 연출이라고 찬사를 보냈으며, 르 몽드(Le Monde)는 방탄소년단을 K-팝을 글로벌 음악 시장의 중심에 세운 그룹으로 조명하며 군 공백기 이후 팀워크와 정체성이 더욱 견고해졌다고 분석했다. 투어 초반 독일의 빌트(Bild)지 역시 방탄소년단을 현시대를 대표하는 가장 성공적인 팝 아티스트이자 서구 중심의 문화적 영향력을 넘어서는 대표적 사례로 강조했다.이번 유럽 투어는 공연장별 대기록도 대거 양산했다. 방탄소년단은 벨기에 브뤼셀의 킹 보두앵 스타디움(King Baudouin Stadium)과 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나(Allianz Arena)에서 공연한 최초의 한국 아티스트로 이름을 올렸다. 프로모터 라이브 네이션(Live Nation)에 따르면, 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움(Tottenham Hotspur Stadium) 공연 역시 해당 경기장 역사상 단일 콘서트 최다 관객 동원 기록을 새롭게 썼다.공연 외적으로도 개최 도시 곳곳에서 수치화된 경제적 파급 효과가 나타났다. 호텔 및 부동산 데이터 분석 기업 코스타(CoStar)에 따르면, 마드리드 호텔 산업은 방탄소년단 콘서트 기간 동안 역대 6월 객실당 매출(RevPAR) 최고치를 경신했으며, 첫날 객실 점유율은 89.5%에 달했다.런던에서는 연계 도시형 프로젝트인 'BTS THE CITY ARIRANG – LONDON'을 통해 런던 아이, 템스강, 대영박물관 등 주요 랜드마크를 팬 중심의 문화 공간으로 변모시켜 공연장을 넘어 도시 전체를 축제의 장으로 승화시켰다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr