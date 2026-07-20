그룹 NCT WISH / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 일본 새 싱글로 오리콘 데일리 싱글 차트 1위에 올랐다.20일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 지난 15일 발매된 일본 싱글 'YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL'은 17일 자 오리콘 데일리 싱글 랭킹 정상에 올랐다.NCT WISH는 지난 18일 일본 TBS 음악 특집 프로그램 '음악의 날 2026'에 출연해 더블 타이틀곡 'BOY MEETS GIRL' 무대를 선보였다. 1994년 원곡을 발표한 일본 그룹 TRF와 함께 무대를 꾸미며 협업 공연을 펼쳤다.'BOY MEETS GIRL'은 원곡의 분위기를 바탕으로 신스 베이스와 하우스 리듬, 랩 파트를 더해 새롭게 편곡한 곡이다.멤버 리쿠는 일본 댄스 퍼포먼스 그룹 s**t kingz가 기획한 'DREAM 댄스' 무대에도 참여했다. 현지 아티스트들과 함께 'slow burn'과 '이케나이 타이요(Ikenai Taiyo)' 퍼포먼스를 선보였다.NCT WISH는 일본 싱글 발매를 기념해 오는 28일까지 도쿄 시부야 일대에서 옥외 광고 프로모션을 진행한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr