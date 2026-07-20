NEXZ Global Showcase Event 'Mmchk : Not Typical' in Bangkok / JYP Entertainment

NEXZ Global Showcase Event 'Mmchk : Not Typical' in Bangkok / JYP Entertainment

그룹 넥스지(NEXZ)가 5개 도시를 아우르는 'NEXZ GLOBAL SHOWCASE EVENT Mmchk: Not Typical'(넥스지 글로벌 쇼케이스 이벤트 '음칙: 낫 티피컬')을 성황리에 마무리하며 해외 활동 영역을 한층 더 넓혔다.지난 4월 27일 서울에서 포문을 연 이번 쇼케이스 투어는 타이베이, 홍콩, 방콕을 거쳐 7월 12일 싱가포르 공연을 끝으로 대단원의 막을 내렸다. 이번 행사는 넥스지의 두 번째 싱글 앨범 'Mmchk'(음칙) 발매를 기념해 기획된 것으로, 올해 초 타이베이와 홍콩에서 열린 전석 매진 단독 콘서트 'ONE BEAT'(원 비트) 이후 쏟아진 글로벌 팬들의 뜨거운 요청에 힘입어 개최됐다.각 지역 쇼케이스는 라이브 무대를 비롯해 앨범 토크, 팬 참여형 이벤트 등 다채로운 코너로 채워졌다. 넥스지는 데뷔곡 'Ride the Vibe'(라이드 더 바이브)와 신곡 'Mmchk'를 비롯해 탄탄한 가창력과 뛰어난 퍼포먼스 역량을 입증하는 여러 수록곡 무대를 선보였다. 특히 방콕과 싱가포르 공연에서는 현지 관객들의 뜨거운 성원에 힘입어 일본 발매곡 'Hellmate'(헬메이트)와 'Hands up, Yo!'(핸즈 업, 요!) 앙코르 무대를 추가해 폭발적인 호응을 얻었다.투어의 마지막 장소였던 싱가포르 공연을 마친 뒤 멤버들은 "넥스티(NEX2Y, 팬덤명) 여러분 덕분에 정말 행복하고 즐거운 시간을 보냈다. 우리 음악을 통해 모두가 하나가 되는 것을 온몸으로 느낄 수 있었다"고 소회를 밝혔다. 이어 "무대를 통해 여러분을 만난 모든 순간이 꿈만 같았다. 조만간 다시 만날 수 있도록 계속해서 최선을 다해 노력하겠다"고 덧붙였다.글로벌 쇼케이스 시리즈와 최근 성황리에 마친 일본 아레나 투어를 마친 넥스지는 오는 9월 라틴아메리카 페스티벌에 데뷔하며 해외 행보를 이어간다. 넥스지는 브라질에서 열리는 세계적인 음악 페스티벌 '록 인 리오'(Rock in Rio) 무대에 오르는 것은 물론, 보고타, 부에노스아이레스, 멕시코시티를 순회하는 신규 페스티벌 'STRAYCITY'(스트레이시티) 출연을 확정 짓고 남미 지역 팬들과 처음으로 만날 예정이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr