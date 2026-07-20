윤가이가 제주 여행 근황을 공개했다./사진=윤가이 SNS

윤가이가 제주 여행 근황을 공개했다./사진=윤가이 SNS

18살 연상 가수 장기하와 공개 열애 중인 배우 윤가이가 제주 여행 근황을 공개했다.윤가이는 지난 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "5월 제주 여행. 가현아 고마워 사랑해"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진에는 연극배우 송가현과 함께 제주 곳곳을 여행하며 여유로운 시간을 보내는 윤가이의 모습이 담겼다. 브라운 셔츠에 화이트 이너를 매치한 편안한 스타일링으로 자연스러운 분위기를 연출했고, 내추럴한 메이크업과 맑은 피부, 또렷한 이목구비가 청순한 매력을 더했다. 특히 이번 게시물은 가수 장기하와의 열애를 인정한 이후 처음 공개한 근황이라는 점에서도 관심을 끌었다.앞서 지난달 27일 장기하와 윤가이 측은 열애 사실을 공식 인정했다. 두 사람은 18살의 나이 차를 극복하고 2년째 교제 중이며, 2023년 쿠팡플레이 'SNL 코리아 리부트 시즌4'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 양측 소속사는 당시 "장기하와 윤가이가 2년 넘게 교제 중"이라고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr