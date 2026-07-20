배우 이성경이 그룹 르세라핌의 노래에 맞춰 안무를 선보이고 있다. / 사진=이성경 SNS

사진=이성경 SNS

배우 이성경이 그룹 방탄소년단 무대에 감탄했다.이성경은 20일 자신의 인스타그램 스토리에 "멋있다"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이성경이 이날 새벽 진행된 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 생중계를 관람하기 위해 TV 앞에 앉았다. 특히 하프타임 공연을 꾸민 방탄소년단의 무대가 끝나자 감탄한 듯 엄지 손가락을 치켜세우는 이모티콘도 덧붙였다.이번 하프타임 쇼는 월드컵 역사상 최초로 도입됐다. 방탄소년단은 세계적인 팝 가수 마돈나의 무대 후 등장해 '다이너마이트'를 선곡했다.한편 이성경은 최근 MBC 드라마 '찬란한 너의 계절에'에서 열연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr