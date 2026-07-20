KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'의 시청률이 1.3%P 상승했다. / 사진 제공= KBS ‘결혼의 완성’ 방송분 캡처

KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'의 시청률이 1.3%P 상승했다. / 사진 제공= KBS ‘결혼의 완성’ 방송분 캡처

KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'의 시청률이 1.3%P 상승했다.지난 19일 밤 9시 20분에 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'(연출 김정현, 김민태 /극본 정재하 /제작 레드나인픽쳐스, KBS미디어) 6회는 닐슨코리아 기준 전국 시청률 6.7%(전국 가구 전체 기준)를 기록했다. 지난 5회보다 1.3%P 상승하는 수치를 기록하며 동시간대 드라마 시청률 1위를 차지했다.먼저 고세윤(이설 분)은 노만희(김대명 분)의 집에서 탈출해 밖으로 나오는 데 성공했지만 사방이 얼음판과 숲으로 둘러싸였다는 현실에 절망했다. 하지만 고세윤은 "사모님"을 부르는 소름 돋는 노만희의 목소리에 달리고 달려 도로까지 빠져나왔고, 차 한 대가 달려오자 "누가 절 죽이려고 해서요"라고 애원했다. 고세윤의 사정을 듣던 김경애(이상희 분)는 "사람이 어떻게 그럴 수가 있어요?"라며 분노하는 척했지만, 갑자기 "죽여버려야 해요"라더니 고세윤을 향해 스프레이를 분사했다.정신을 차린 고세윤은 의자에 묶여 있었고, 심지어 눈앞에 노만희가 서 있자 경악했다. 또한 고세윤은 노만희가 목을 조르기 시작한 순간, "여보 그만. 먼저 시작하면 어떡해"라며 김경애가 나타나자 충격에 휩싸였다. 더욱이 김경애가 "나 누군지 모르겠어?"라며 자신이 감금방 옆방에 있던 이선자라고 밝혔다.같은 시각, 강태주는 환자 기록을 통해 허재일의 정보를 알아냈고, 차명희(조윤서 분)의 도움으로 병원에 출동한 경찰들을 따돌린 후 허재일의 주소지에 도착했다. 하지만 오랫동안 비어 있던 공간 그리고 허재일의 신분증에서 찾아낸 얼굴을 확인한 강태주는 허재일이 납치범이 아니라는 것을 직감한 후 좌절했다. 강태주는 다시 추리력을 발동했고, 찾아낸 단체 사진과 작업 일지를 통해 허재일과 함께 일했던 노만희를 찾아냈다.곧장 노만희의 집으로 향한 강태주는 형사 장도식(이석 분)팀장에게 노만희의 인적 사항을 메시지로 보낸 후 총을 들고 노만희의 집을 급습했다. 집 안으로 들어온 김경애는 노만희를 모른다고 잡아떼다가 식당에 있던 결혼사진으로 발목이 잡혔다. 결국 강태주는 컴퓨터 학원에 있던 노만희와 전화 통화가 연결됐고 노만희는 김경애의 전화를 통해 "노만희, 우리 통성명이 너무 늦었지?"라는 강태주의 목소리가 흘러나왔다. 총으로 위협을 당하고 있다는 김경애의 말에 "사장님 제발 그러지 마세요"라며 절규했다.강태주는 고세윤을 보자 안도했지만, 노만희와 김경애가 폭로한 강태주의 동영상을 목격했던 고세윤은 배신감을 표출하며 강태주와 함께하기를 거부했다. 강태주는 "다 오해야. 해명할 수 있어"라며 고세윤을 겨우 설득한 끝에 올라왔지만, 묶어놨던 김경애가 문밖에서 미소를 지으면서 나타났다.강태주가 총을 겨눈 채 고세윤을 보호하며 발걸음을 옮기던 순간, 노만희가 쇠 파이프로 강태주를 내리쳤고, 강태주와 노만희는 육탄전을 벌였다. 동시에 고세윤과 김경애는 바닥에 나뒹군 강태주의 총을 향해 달려들었고, 고세윤이 김경애를 밀쳐버린 순간 의자 위로 떨어져 허리를 다친 김경애가 고통을 호소했다. 놀란 노만희가 김경애를 살펴보는 사이, 강태주는 고세윤과 도망쳤고 김경애는 몸을 움직이지 못하면서도 자신을 보며 눈물짓는 노만희를 향해 "빨리 가서 죽이라고"라며 포효했다.6회 말미에서는 강태주와 고세윤이 노만희의 집에서 빠져나와 차를 몰고 탈주하던 중 집요하게 쫓아온 노만희의 차가 고의로 충돌을 일으켰다. 충격 속에 먼저 정신을 차린 강태주가 고세윤을 차에서 꺼내려던 순간, 뒤에서 나타난 노만희가 강태주를 향해 삽을 치켜들며 살의를 드러냈다.한편 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성' 7회는 오는 25일 밤 9시 20분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr