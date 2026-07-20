가수 제니가 의문의 남성과 함께 찍은 사진을 공개했다. / 사진=제니 SNS 캡처

그룹 블랙핑크 제니가 얼굴을 가린 남성과 다정한 포즈를 취하고 있는 사진을 공개해 관심을 모으고 있다.제니는 지난 18일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진에는 제니가 한 남성의 어깨에 머리를 기댄 채 다정한 분위기를 연출한 모습이 담겼다. 남성의 얼굴은 하트 이모티콘으로 가려져 있어 정체는 공개되지 않았다.다정한 연인의 모습을 연상시키는 분위기의 사진이 공개되자 팬들 사이에서는 "게시물을 잘못 올린 줄 알았다"는 반응이 나왔다. 일각에서는 신곡이나 새로운 프로젝트와 관련된 콘텐츠가 아니냐는 추측도 이어지고 있다.한편 제니는 지난 9일 스페인 마드리드에서 열린 '2026 MAD COOL FESTIVAL'(2026 매드 쿨 페스티벌) 헤드라이너로 무대에 올랐다. 이후 미국 'Lollapalooza Chicago'(롤라팔루자 시카고), 일본 'SUMMER SONIC 2026'(서머 소닉 2026) 등 대형 음악 페스티벌 무대에 오를 예정이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr