튜이드 로고 / 사진제공=ABD

하이브 뮤직그룹 산하 신생 레이블 ABD가 선보이는 첫 걸그룹의 팀명이 '튜이드(TUIDE)'로 공개됐다.ABD는 20일 튜이드의 공식 사회관계망서비스(SNS)를 개설하고 팀 로고 모션 영상을 공개했다. 영상에는 서로 다른 색이 어우러지며 팀명과 로고가 완성되는 모습이 담겼다.튜이드는 ABD가 처음 선보이는 아티스트로, 서희, 서연, 엘레나, 지아, 사키, 세아, 이하늬 등 7명의 다국적 멤버로 구성됐다. 팀명은 '흐름을 조율하다(Tune the tide)'에서 착안했으며, 다양한 개성과 흐름이 조화를 이루는 의미를 담았다.소속사에 따르면 튜이드 공식 인스타그램 계정은 21일부터 당분간 비공개로 운영된다.ABD는 하이브의 멀티 레이블 전략 아래 출범한 신생 레이블이다. 세븐틴, 애프터스쿨, 아이즈원, TWS 등을 프로듀싱한 한성수 마스터 프로페셔널(MP)이 튜이드의 총괄 프로듀싱을 맡은 만큼 데뷔 콘셉트와 음악에 대한 기대감도 커지고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr