그룹 A2O MAY / 사진제공=A2O 엔터테인먼트

그룹 A2O MAY가 신곡 'Love Got Me Ooh'로 중국 QQ뮤직 신곡 차트 1위에 올랐다.20일 소속사에 따르면 A2O MAY가 지난 16일 중국에서 발매한 싱글 타이틀곡 'Love Got Me Ooh'는 18일 기준 QQ뮤직 신곡 차트 정상에 올랐다.'Love Got Me Ooh'는 뉴잭스윙(New Jack Swing)을 기반으로 한 팝 곡이다. 레트로한 그루브와 현대적인 프로덕션을 결합했으며, 사랑에 빠진 순간의 설렘을 담았다. 함께 공개된 뮤직비디오에서는 밝은 분위기의 퍼포먼스를 선보였다.A2O MAY는 이수만 프로듀서가 설립한 A2O엔터테인먼트 소속 걸그룹으로 활동 중이다. 지난해 데뷔한 이후 국내외 시상식에서 신인상을 받으며 활동을 이어가고 있다.A2O MAY는 현재 'Love Got Me Ooh' 활동을 이어가고 있으며, 오는 8월 16일 마카오에서 열리는 '2026 TME Live International Music Awards' 무대에 오를 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr