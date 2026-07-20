영화 '암살자(들)'이 오는 9월 개봉한다. / 사진제공=하이브미디어코프

영화 '암살자(들)'의 예고편이 공개됐다. / 사진제공=하이브미디어코프

영화 '암살자(들)'(감독 허진호)이 티저 예고편을 공개했다. 배우 유해진, 박해일, 이민호는 각자의 방식으로 진실을 좇는 인물들을 연기하며 팽팽한 긴장감을 예고했다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 그린 작품이다. 앞서 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청된 바 있다.공개된 티저 예고편은 광복절 경축식장에서 울려 퍼진 총성과 함께 순식간에 아수라장으로 변한 현장을 담아내며 긴장감을 높인다. 이어 사건의 진실을 좇는 형사 철구(유해진 분), 외압에도 진실을 보도하려는 신문사 사회부 부장 재환(박해일 분), 사건을 직접 목격한 뒤 취재에 뛰어드는 신입 기자 영일(이민호 분)의 모습이 교차하며 세 인물의 추적이 본격적으로 시작된다.유해진은 집요하게 사건을 파고드는 형사 철구를 묵직한 존재감으로 그려내며 극의 중심을 잡는다. 박해일은 흔들리지 않는 신념을 지닌 언론인 재환으로 분해 절제된 연기를 선보인다. 이민호는 패기 넘치는 신입 기자 영일을 맡아 사건의 한복판으로 뛰어드는 인물을 생동감 있게 표현했다. 세 배우의 시선이 하나의 사건을 향해 모여들며 팽팽한 긴장감을 만들어낸다.예고편에는 사건을 둘러싼 의문의 정황과 인물들을 위협하는 순간들이 잇따라 담기며 숨 막히는 서스펜스를 예고한다. 각자의 방식으로 진실에 다가서는 세 인물이 끝내 어떤 진실과 마주하게 될지 궁금증을 자아낸다.'암살자(들)'은 올 추석 극장가를 찾는다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr