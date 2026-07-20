뮤지컬 배우 홍지민이 출산 후 30kg 감량 비법을 공개한다./사진=SNS 갈무리

뮤지컬 배우 홍지민이 출산 후 30kg 감량 비법을 공개한다./사진=KBS2 제공

신체 프로필 167cm이라고 알려진 뮤지컬 배우 홍지민이 출산 후 30kg 감량 비법을 공개한다.20일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 지역 소통 프로젝트 1탄 창원특례시 편으로 꾸며진다. MC 김영희와 정범균은 KBS 창원홀을 찾은 1800명의 관객과 함께 다양한 이야기를 나눈다.게스트로 출연한 홍지민은 자신을 '마산의 딸'이라고 소개하며 고향 마산에 대한 애정을 전한다. 과거 'TV는 사랑을 싣고'를 통해 인연을 맺었던 특별한 손님도 함께 출연해 홍지민의 어린 시절을 회상한다.홍지민은 출산 후 30kg 감량에 성공한 경험도 털어놓는다. 그는 "시중에 있는 다이어트는 다 해봤다"며 자신만의 다이어트 경험담과 노하우를 공개한다.이어 "지금도 유지 중"이라며 꾸준히 체중을 관리하고 있다고 밝힌 뒤 뮤지컬 '지킬 앤 하이드'의 대표 넘버 '지금 이 순간' 하이라이트를 열창해 현장 분위기를 달군다.이날 방송에서는 인천에서 경남 창녕으로 이주한 한 남성 관객의 고민도 소개된다. 홍지민은 경상도에 빨리 적응하려면 "'쫌'과 '가'를 이해해야 한다"고 말하며 자신만의 사투리 강의를 펼친다.'말자쇼'는 20일 오후 9시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr