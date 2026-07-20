최미나수가 비키니 몸매를 뽐내고 있다. / 사진=최미나수 SNS

넷플릭스 '솔로지옥5'로 유명세를 얻은 최미나수가 핫한 보디라인을 뽐냈다.최미나수는 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 게재했다.영상 속에는 최미나수가 화이트 비키니를 착용한 채 포즈를 취하고 있는 모습. 172cm의 장신인 그는 구릿빛 피부에 군살 없는 몸매를 보여 눈길을 끌었다.한편 최미나수는 올해 초 방영된 '솔로지옥5'로 인지도를 높였다. 그는 2022년 채널A 예능 '입주쟁탈전: 펜트하우스', tvN 드라마 '서초동' 등에 출연한 바 있다. 최근에는 초록뱀엔터테인먼트와 계약을 맺는 등 본격 연예 활동을 예고했으며, tvN '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'에서 얼굴을 비췄다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr