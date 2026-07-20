김지영이 출산을 앞두고 유튜브 활동을 잠시 중단한다./사진=김지영 유튜브 채널 캡처

김지영이 출산을 앞두고 유튜브 활동을 잠시 중단한다./사진=김지영 유튜브 채널 캡처

김지영이 출산을 앞두고 유튜브 활동을 잠시 중단한다./사진=김지영 유튜브 채널 캡처

채널A '하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 출산을 앞두고 유튜브 활동을 잠시 중단한다.김지영은 지난 19일 자신의 유튜브 채널에 '엄마가 되기 전 마지막 기록 | 미니 룸투어, 아기방 꾸미기, 동묘 완구거리'라는 제목의 영상을 공개하며 당분간 활동을 쉬어가겠다고 알렸다.그는 "출산을 앞두고 이번 영상을 끝으로 잠시 유튜브 활동을 쉬어가려고 한다"며 "유튜브를 시작한 뒤 거의 매주 영상을 올리며 인사를 드렸는데, 두 달 정도 쉬어간다고 생각하니 오히려 휴식이 어색하게 느껴진다"고 말했다.이어 "최소 두 달 동안은 포비(태명)가 태어나 함께 적응하는 시간을 보내고 싶다"며 "살면서 쉽게 경험할 수 없는 소중한 순간인 만큼 아이와의 시간을 온전히 보내고 싶다"고 활동 중단 이유를 전했다.유튜브 활동을 완전히 멈추는 것은 아니라고 밝혔다. 김지영은 "영상을 아예 안 남기지는 않을 것 같고, 그동안 내가 겪은 과정들은 9월에 돌아와 천천히 보여드리도록 하겠다"고 덧붙였다.김지영은 지난 2월 국내 독서 커뮤니티 트레바리 창업자 윤수영과 결혼했다. 이달 첫딸 출산을 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr