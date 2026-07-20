'전설의 사내'에 현역 트로트 가수가 등장한다. / 사진제공=MBN ‘전설의 사내’

'전설의 사내'가 매주 수요일 방송된다. / 사진제공=MBN ‘전설의 사내’

'전설의 사내' TOP7이 현역 트로트 가수들과 맞대결을 펼친다.오는 22일 방송되는 MBN 예능 '전설의 사내'에서는 성리, 하루, 장한별, 황윤성, 정연호, 이창민, 이루네로 구성된 TOP7이 현역 습격자들과 노래 대결에 나선다.TOP7은 빨간 슈트를 맞춰 입고 단체 무대로 무대를 시작한다. 이를 본 MC 장민호는 "'무명전설' 경연 당시에는 풋풋한 모습이었는데 이제는 프로다운 분위기가 난다"고 말한다.양세형은 프로그램 제목인 '전설의 사내'를 언급하며 TOP7에게 전사라는 별명을 붙여준다. 이어 "오늘 전사들을 습격할 사람들이 있다"고 말하자, 황윤성은 "혹시 남진 선생님 같은 분들이 나오시나"라며 긴장한 모습을 보인다. 이에 장민호가 "남진 선생님이 불편하시냐"고 묻자 황윤성은 "사실 편하진 않지만, 존경한다"고 답해 웃음을 자아낸다.미션 주제는 '현역의 습격'이다. 하얀 슈트를 입고 가면을 쓴 출연자들이 등장하자 성리는 "'무명전설' 때가 생각난다"며 "PTSD가 온다. 벌써 무섭다"고 말한다.이후 강문경을 비롯해 박현빈, 신승태, 조명섭, 민수현, 재하, 신성이 차례로 정체를 공개한다. 현역 가수들의 등장에 TOP7은 "세다"고 말하면서도 곧바로 "팬이다"라고 반가움을 나타낸다.'전설의 사내'는 매주 수요일 오후 9시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr