가수 박현호, 은가은 부부 / 사진=스타잇엔터, 텐아시아DB

은가은, 박현호 부부가 '살림하는 남자들 시즌2'에 합류한다

트로트 가수 부부 은가은, 박현호가 '살림하는 남자들 시즌2'에 출연한다.20일 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2' 측은 "은가은, 박현호 부부가 새로운 살림남 가족으로 합류해 그동안 공개되지 않았던 현실 신혼 생활과 가족 이야기를 처음 공개한다"고 밝혔다.은가은, 박현호는 지난해 4월 결혼한 뒤 올해 2월 딸 서원 양을 얻었다. 두 사람은 '살림남'을 통해 신혼집과 생후 5개월 딸과 함께하는 육아 일상을 처음 공개할 예정이다.특히 두 사람은 결혼 이후 '2년 안에 이혼할 것이다', '쇼윈도 부부다', '박현호가 재벌이다' 등 각종 루머에 휩싸였다. '살림하는 남자들 시즌2'에서는 은가은, 박현호 부부의 실제 신혼 생활과 함께 그동안 공개하지 않았던 가족 이야기, 가정사가 처음으로 방송된다.또한 출산 2주 만에 행사 무대에 오르고, 6주 만에 라디오에 복귀했던 은가은의 사연도 공개된다. 앞서 은가은은 출산 후 6주 만에 KBS 해피FM '은가은의 빛나는 트로트' DJ로 돌아와 눈길을 끈 바 있다.한편 '살림하는 남자들 시즌2'는 매주 토요일 오후 10시 35분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr