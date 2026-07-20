김대명이 '미생' 촬영 당시 몸무게를 고백했다. / 사진='요정재형' 유튜브 캡쳐

김대명이 '미생' 때 찐 살이 오랫동안 유지됐다고 밝혔다. / 사진='요정재형' 유튜브 캡쳐

배우 김대명이 드라마를 위해 96kg까지 증량한 후 예전 몸무게로 돌아가지 못한 사연을 고백했다.지난 19일 유튜브 '요정재형'에는 '둘 다 맛 좋아하고 멋 좋아하고 이러다 대만도 같이 갈래?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 배우 김대명이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.김대명은 tvN 드라마 '미생'의 김동식 대리 캐릭터를 위해 의도적으로 살을 찌웠다고 밝혔다. 그는 "원래는 지금보다 훨씬 마른 체형이었다"며 "작품을 준비하며 조금씩 살을 찌우다가 캐스팅 확정 후 본격적으로 증량해 93kg, 최고 96kg까지 나갔다"고 회상했다.정재형은 "원래 되게 슬림했는데 '미생'으로 얼굴을 알리다 보니 대중들이 그 모습만 기억하는 것 같다"라고 말했다 김대명은 "찐 상태로 너무 오래 지냈다"라고 언급했다. 그는 "먹던 습관이 루틴이 되니까 정말 쉽지 않더라. 요단강을 건넌 느낌이었다"라고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr