김대명이 '미생' 촬영 당시 몸무게를 고백했다. / 사진='요정재형' 유튜브 캡쳐
김대명이 '미생' 촬영 당시 몸무게를 고백했다. / 사진='요정재형' 유튜브 캡쳐
배우 김대명이 드라마를 위해 96kg까지 증량한 후 예전 몸무게로 돌아가지 못한 사연을 고백했다.

지난 19일 유튜브 '요정재형'에는 '둘 다 맛 좋아하고 멋 좋아하고 이러다 대만도 같이 갈래?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 배우 김대명이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.
김대명이 '미생' 때 찐 살이 오랫동안 유지됐다고 밝혔다. / 사진='요정재형' 유튜브 캡쳐
김대명이 '미생' 때 찐 살이 오랫동안 유지됐다고 밝혔다. / 사진='요정재형' 유튜브 캡쳐
김대명은 tvN 드라마 '미생'의 김동식 대리 캐릭터를 위해 의도적으로 살을 찌웠다고 밝혔다. 그는 "원래는 지금보다 훨씬 마른 체형이었다"며 "작품을 준비하며 조금씩 살을 찌우다가 캐스팅 확정 후 본격적으로 증량해 93kg, 최고 96kg까지 나갔다"고 회상했다.

정재형은 "원래 되게 슬림했는데 '미생'으로 얼굴을 알리다 보니 대중들이 그 모습만 기억하는 것 같다"라고 말했다 김대명은 "찐 상태로 너무 오래 지냈다"라고 언급했다. 그는 "먹던 습관이 루틴이 되니까 정말 쉽지 않더라. 요단강을 건넌 느낌이었다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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