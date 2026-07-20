배우 박신양 / 사진=텐아시아 DB

배우 박신양이 '플레이리스트 109'에 출연한다 / 사진제공='플레이리스트 109'

배우 박신양이 갑상선 항진증과 저하증으로 투병했던 과거를 전한다.MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(기획 최행호 / 연출 이민지, 허자윤, 김성년 / 이하 '플레이리스트 109')는 힘들었던 순간 자신을 다시 일으켜 세운 '버팀송'과 각자의 이야기를 모아 109곡의 플레이리스트를 완성하는 전 국민 버팀송 수집 프로젝트다.첫 방송에서는 이석훈, 이준, 딘딘이 배우 겸 화가 박신양을 만난다. 평소 예능 프로그램에 좀처럼 출연하지 않았던 박신양의 등장에 3MC는 놀라워 한다.이 가운데 박신양과 이준의 뜻밖의 과거 인연이 공개됐다. 이준은 과거 MBC에서 박신양과 함께 음악방송 무대를 꾸였다는 사실을 밝히고, 박신양 역시 당시 이준을 기억한다고 말한다. 첫 만남인 줄 알았던 두 사람이 오랜 시간이 흐른 뒤 '플레이리스트 109'를 통해 다시 마주한다.또한 박신양은 갑상선 항진증과 저하증으로 20년 넘게 힘든 시간을 보냈던 이야기도 언급한다. 증상이 심했을 때는 말 몇 마디를 잇는 것조차 쉽지 않았고, 작품 촬영 중에도 좋지 않은 몸 상태를 견뎌야 했다고 한다. 현재는 많이 좋아졌지만 꾸준히 관리하고 있다고 전한다.이어 박신양은 힘들었던 시절 위로가 됐던 노래를 직접 선보인다. 또 자신의 힘든 시간을 버티게 한 '버팀송'을 MC들과 함께 부른다.MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'는 오는 21일 화요일 밤 9시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr