사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

배우 정시아가 예원학교에 재학 중인 딸 서우의 미술 실기 성적을 자랑하며 뿌듯한 마음을 드러냈다.지난 17일 정시아의 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '정시아, 숨겨놨던 속마음 조심히 꺼내봅니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정시아는 을지로 골목을 둘러보던 중 딸 서우에게서 온 메시지를 확인했다. 그는 딸과 통화하며 "엄마 지금 힙지로 왔어"라고 밝힌 뒤 "을지로인데 굉장히 힙한 젊은이들, MZ들이 가는 곳"이라고 설명했다.서우는 정시아에게 "MZ가 되고 싶나 봐"라며 "요즘은 MZ가 아닌 '영크크'라는 표현을 쓴다"고 알려줬다. 정시아가 뜻을 모르는 제작진에게 "영 크리에이터 크루다. 검색해봤다. 유튜브를 하면서 영크크를 모르면 안 된다. 우리는 젊은 크리에이터의 감각을 유지하는 사람들을 따라가야 한다"고 강조해 웃음을 자아냈다.이어 정시아는 "서우 미술과가 100명이다. 실기시험을 봤는데 A를 받았다"며 "A가 100명 중 24명이다. 와, 잘했네"라고 기뻐했다.제작진이 "그런 게 또 인생 사는 맛 아니냐"고 묻자 정시아는 "그게 낙인 것 같다. 내가 태어난 이유가 그러려고 태어난 것 같다"고 답했다. 그는 딸의 성취를 자신의 일처럼 기뻐하며 부모가 된 뒤 달라진 삶에 대해서도 솔직한 생각을 전했다.정시아는 "그게 또 재밌고 그러면서 인생을 배운다"며 "저를 내려놓게 되지 않나. 나의 꿈도 내려놓고 내 삶을 조금 버리게 되는데 그런 게 또 재밌다"고 말했다.이어 "옛날에는 특히 연예인이니까 내가 주인공이라는 생각이 있었던 것 같다"며 "아이들을 키우면서 그 마음을 그냥 훅 내려놓게 됐다. 그래서 더 좋은 것 같다"고 털어놨다.정시아의 딸 서우는 현재 예체능계 명문학교인 예원학교에서 미술을 전공하고 있다. 지난해 LA 아트쇼에 작가로 참석한 데 이어 올해 1월에는 서울국제조각페스타 최연소 작가로 이름을 올리며 미술 분야에서 두각을 나타냈다.정시아는 배우 백윤식의 아들인 배우 백도빈과 2009년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr