사진=정시아 유튜브
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배우 정시아가 예원학교에 재학 중인 딸 서우의 미술 실기 성적을 자랑하며 뿌듯한 마음을 드러냈다.

지난 17일 정시아의 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '정시아, 숨겨놨던 속마음 조심히 꺼내봅니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 정시아는 을지로 골목을 둘러보던 중 딸 서우에게서 온 메시지를 확인했다. 그는 딸과 통화하며 "엄마 지금 힙지로 왔어"라고 밝힌 뒤 "을지로인데 굉장히 힙한 젊은이들, MZ들이 가는 곳"이라고 설명했다.
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서우는 정시아에게 "MZ가 되고 싶나 봐"라며 "요즘은 MZ가 아닌 '영크크'라는 표현을 쓴다"고 알려줬다. 정시아가 뜻을 모르는 제작진에게 "영 크리에이터 크루다. 검색해봤다. 유튜브를 하면서 영크크를 모르면 안 된다. 우리는 젊은 크리에이터의 감각을 유지하는 사람들을 따라가야 한다"고 강조해 웃음을 자아냈다.

이어 정시아는 "서우 미술과가 100명이다. 실기시험을 봤는데 A를 받았다"며 "A가 100명 중 24명이다. 와, 잘했네"라고 기뻐했다.

제작진이 "그런 게 또 인생 사는 맛 아니냐"고 묻자 정시아는 "그게 낙인 것 같다. 내가 태어난 이유가 그러려고 태어난 것 같다"고 답했다. 그는 딸의 성취를 자신의 일처럼 기뻐하며 부모가 된 뒤 달라진 삶에 대해서도 솔직한 생각을 전했다.
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정시아는 "그게 또 재밌고 그러면서 인생을 배운다"며 "저를 내려놓게 되지 않나. 나의 꿈도 내려놓고 내 삶을 조금 버리게 되는데 그런 게 또 재밌다"고 말했다.

이어 "옛날에는 특히 연예인이니까 내가 주인공이라는 생각이 있었던 것 같다"며 "아이들을 키우면서 그 마음을 그냥 훅 내려놓게 됐다. 그래서 더 좋은 것 같다"고 털어놨다.

정시아의 딸 서우는 현재 예체능계 명문학교인 예원학교에서 미술을 전공하고 있다. 지난해 LA 아트쇼에 작가로 참석한 데 이어 올해 1월에는 서울국제조각페스타 최연소 작가로 이름을 올리며 미술 분야에서 두각을 나타냈다.

정시아는 배우 백윤식의 아들인 배우 백도빈과 2009년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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