사진=유튜브 '유 퀴즈 온 더 튜브'

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'유 퀴즈' 축구 국가대표 출신 기성용이 아내 한혜진의 취향에 맞춰 긴 머리를 유지 중인 '사랑꾼' 면모를 드러냈다.20일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 '동서지간 방송 최초 출연, 국민 사위들의 사랑꾼 면모부터 기성용의 주장 시절 이야기 보따리까지'라는 제목의 예고 영상을 게재했다.영상에는 배우 김강우와 축구선수 기성용이 함께 등장했다. 김강우는 한혜진의 첫째 언니 한무영 씨의 남편이며, 기성용은 한혜진의 남편으로 두 사람은 형부와 동서 사이다. 방송에서 두 사람이 함께 모습을 드러내는 것은 처음으로, 훈훈한 비주얼과 현실 가족 이야기가 기대를 모았다.이날 기성용은 최근 유지하고 있는 긴 머리에 얽힌 비화를 공개했다. 한혜진이 남편의 긴 머리를 좋아한다고 밝힌 그는 "머리를 기르니까 혜진 씨가 '내가 다른 사람이랑 사는 것 같아서 좋다'고 하더라"고 전했다. 아내의 취향을 존중해 헤어스타일을 유지하고 있다는 기성용의 말에 사랑꾼 면모가 고스란히 드러났다.이를 지켜보던 김강우 역시 기성용을 향해 "말을 진짜 잘 듣는 것 같다"고 평가했다. 장모님이 막내 사위인 기성용을 아들처럼 편하게 대한다는 이야기도 이어졌다. 김강우는 "장모님이 막내 사위를 더 편해하신다. 막내아들처럼 생각하시는 것 같다"고 말해 훈훈함을 더했다.처가에서 유일한 30대인 기성용은 처형들의 부탁도 도맡고 있다고. 기성용이 "처형들이 '나중에 우리가 먼저 가면…'이라고 말씀하신다"고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.김강우가 과거 한혜진과 기성용의 결혼을 걱정했던 사연도 공개됐다. 유재석이 "기성용 선수의 팬이었지만 결혼은 반대했다고 하더라"고 묻자 김강우는 "소식을 들었을 때 설거지를 하다가 그릇을 깨뜨릴 뻔했다. 내가 좋아하는 선수였지만, '두 사람의 조합이 맞을까'라는 걱정이 들었다"고 털어놨다.이어 "한혜진을 오랫동안 봐왔고, 나이 차이도 있었기 때문에 걱정됐다"고 솔직하게 밝혔다. 한혜진과 기성용은 8세 차이의 연상연하 부부로, 기성용은 결혼 당시 25세였다.기성용은 장모님에게 처음 인사를 드렸던 순간을 회상했다. 그는 "4월에 인사를 드리러 갔는데 온 가족이 다 모여 있었다. '네가 어떻게 하는지 한번 보자'는 분위기였다"고 말했다. 이어 "당시에는 연상연하 커플이 흔하지 않았고, 축구선수라는 직업도 옆에서 케어가 필요한 직업이라 가족들이 걱정했을 것"이라고 덧붙였다.그럼에도 기성용은 결혼에 대한 확신을 분명히 했다. 그는 장모님에게 "따님을 제가 책임지겠다"고 약속했다며 "제가 어렸고 갑자기 나타나 결혼한다고 하니 못 미더우셨을 것이다. 오히려 빨리 결혼 날짜를 확정해야 안심하실 것 같아 결혼을 서둘렀다"고 밝혔다.김강우는 최근 100만 유튜버이자 '국민 남편', '국민 사위'로 불리는 근황도 전했다. 유재석이 "주변 친구들의 원성이 자자하다고 한다"고 하자 김강우는 친구들이 "적당히 해라"고 말한다며 웃음을 터뜨렸다.기성용은 사랑꾼 면모뿐 아니라 축구선수로서의 이야기도 풀어놓을 예정이다. 최근 2026 북중미 월드컵 현장을 찾았다는 그는 국가대표로 월드컵에 세 차례 출전했던 소회와 주장 시절 손흥민과 겪은 라커룸 비하인드까지 공개해 기대감을 높였다.한편 기성용과 한혜진은 2013년 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr