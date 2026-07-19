이미지 크게보기 사진 = MBN ‘김주하의 데이앤나잇’

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배우 구혜선의 아나필락시스 쇼크 경험담을 둘러싼 논란이 이어지고 있다.지난 18일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에 출연한 구혜선은 “‘허언증이다’, ‘말이 앞선다’는 이야기를 많이 들었다”는 질문에 “많이 들었다”고 답했다.이어 “말로 내뱉는 게 중요한 것 같다”며 “말을 하면 사회적인 상호작용들이 일어나서 안 할 수가 없다”고 설명했다. 어머니가 “말을 먼저 하지 말라”고 조언한다는 이야기를 전하면서도 “‘엄마 나는 말 안 하면 안 해. 내가 포기할 걸 알기 때문에’라고 답했다”고 밝혔다.이날 방송에서는 구혜선이 과거 아나필락시스 증상으로 힘들었던 경험도 공개됐다.구혜선은 “음식물 알레르기로 알고 있다. 검사해 보니 대부분 음식에서 알레르기 반응이 나왔다”며 “그런 일이 두 번 정도 있었는데 공중화장실에서 기절한 적도 있다”고 말했다.특히 그는 화장실에서 쓰러졌던 당시를 떠올리며 “환경미화원 분께서 제 머리카락이 밖으로 나와 있어서 발견해 주셨다”며 “그때 생각은 제발 이 문을 열지 않았으면 하는 거였다”고 털어놨다.또 “죽기 전에 먹고 싶은 음식을 생각해 보니 게장이었다”며 알레르기 약과 에피네프린 펜을 준비한 뒤 게장을 먹었고, 이후 증상이 나타나지 않았다고 밝혔다.방송 이후 일부 누리꾼들은 구혜선의 경험담을 두고 의문을 제기했다. “아나필락시스는 생명을 위협하는 응급질환인데 쉽게 나은 것처럼 보인다”, “쇼크로 기절했다는데 어떻게 환경미화원이 발견하는 상황을 본 거냐”, “기절했다가 정신 차리는 질환으로 생각하면 안 된다” 등의 반응이 나왔다.반면 “개인의 경험을 이야기한 것일 뿐”, “알레르기 증상이 사라지는 경우도 있다”는 의견도 이어졌다.구혜선은 2017년 MBC 드라마 ‘당신은 너무합니다’ 촬영 중 건강 이상으로 응급실에 이송됐으며, 당시 아나필락시스와 알레르기 관련 진단으로 작품에서 하차한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr