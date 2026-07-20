이미지 크게보기 사진 = 이용진 유튜브 채널

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개그우먼 신기루가 SK하이닉스 주식과 관련한 ‘벼락부자’ 오해를 해명했다.지난 18일 이용진의 유튜브 채널에는 ‘루루공주와 수발러들’이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 이용진이 신기루에게 주식 근황을 묻자 신기루는 “요새 기사가 그렇게 난다”며 “내가 무슨 대단하게 몇 억 산 줄 오해한다”고 말했다.이어 “하이닉스를 140만 원일 때 한 주 샀다. 그냥 어플을 깔아보면서 어떻게 사고파는 건지 보려고 산 것”이라며 “그다음 계속 오르는 걸 보고 200 얼마일 때 또 10주 정도 샀다. 총 13주 정도 가지고 있다”고 밝혔다.신기루는 “평균 단가도 190 얼마다. 그런데 내가 그걸로 벼락부자가 된 것처럼 나오더라”고 털어놨다.앞서 신기루는 지난 6월 웹 예능 ‘신여성’에 출연해 “SK하이닉스를 146만 원에 들어갔다”며 “아침에 확인해 보니 주가가 162만 원까지 올라 있었다. 돈은 이렇게 버는 거구나 싶어 깜짝 놀랐다”고 밝혀 화제를 모은 바 있다.당시 주식 투자에 관심이 없던 신기루가 직접 투자에 나선 근황을 공개하면서 큰 관심을 받은 가운데, 이번에는 실제 보유 주식 규모를 공개하며 오해를 바로잡았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr