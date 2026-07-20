이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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‘미운 우리 새끼’ 김정은이 ‘파리의 연인’ 충격 결말로 인해 뜻밖의 후폭풍을 털어놨다.19일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 드라마 ‘파리의 연인’으로 호흡을 맞춘 이동건과 김정은이 20년 만에 다시 만나는 모습이 공개됐다.두 사람은 오랜만의 재회를 반가워하며 과거 촬영 당시를 떠올렸다. 김정은은 “제가 누나인데 아직도 반말과 존댓말을 섞어 쓴다”라고 털어놨다.이어 “그때는 너무 바빠서 개인적으로 친해질 시간도 거의 없었다”고 말했다. 이동건 역시 당시 촬영 현장의 바쁜 분위기를 회상하며 추억을 나눴다.2004년 방영 당시 전국을 떠들썩하게 만들었던 ‘파리의 연인’ 이야기가 나오자 김정은은 작품이 남긴 부담감도 털어놨다.최고 시청률 57.6%를 기록할 정도로 폭발적인 인기를 얻었지만, 그는 “인기를 즐기기보다 ‘이래도 되나’ 하는 불안감이 컸다. 솔직히 무서웠다”고 당시 심정을 밝혔다.가장 뜨거운 이야기는 마지막 회 결말이었다. 강태영의 이야기가 소설이었다는 설정으로 마무리된 엔딩을 두고 당시 시청자들의 반응이 거셌던 바.김정은은 “정말 많은 분들이 저한테 화를 내셨다”며 “식당 사장님도 ‘왜 그게 가짜냐’고 화를 내셨다”고 떠올렸다.이어 김정은은 “그때는 변명이라도 했지만 지금 시간이 흐르고 나니 이 질문을 받으면 그냥 ‘잘못했습니다. 죄송합니다’라고 한다”고 말해 웃음을 안겼다. 오랜 시간이 지난 뒤에도 ‘파리의 연인’ 엔딩이 여전히 회자되는 이유를 보여주는 장면이었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr