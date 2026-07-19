이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘민지영TV MJYTV’

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‘사랑과 전쟁’으로 이름을 알린 배우 민지영이 갑상선암 수술 5년 만에 완치 판정을 받지 못한 심경을 털어놨다.19일 ‘민지영TV MJYTV’ 채널에서 민지영은 캠핑카를 타고 세계 여행을 이어가던 중 잠시 한국으로 돌아가는 이유를 밝혔다.현재 남편과 함께 세계 곳곳을 여행 중인 민지영은 암 검진을 위해 귀국을 결정했다. 그는 “가장 원했던 그림은 갑상선암 수술 5년 차가 됐을 때 더 이상 내 몸에 문제가 없다는 완치 판정을 받는 거였다”고 말했다.하지만 기대했던 결과는 나오지 않았다. 민지영은 “왼쪽 갑상선에서도 암세포가 발견돼서 지켜보고 있었다”며 “수술한 지 5년이 지났지만 이번에 완치 판정을 받을 수 없게 됐다”고 털어놨다.이어 “저도 사람인지라 때로는 몸 안에 시한폭탄을 달고 사는 기분이 들 때가 있다”며 “갑자기 우울해질 때도 있고, 피곤함을 빨리 느끼거나 부종이 심할 때도 있다”고 현재 겪고 있는 어려움을 전했다.그럼에도 민지영은 “제 몸에서 자라나는 암세포보다 더 강력한 해피 바이러스들이 가득해 즐거운 마음으로 여행을 이어갈 수 있었던 것 같다”며 감사한 마음을 드러냈다.민지영은 한국에서 세침 검사를 받고 현재 상태를 확인한 뒤 다시 여행을 이어갈 계획이라고 밝혔다. 그는 “갑상선암은 워낙 느리게 자라는 암이기 때문에 상태를 체크하고 다시 돌아와 여행을 이어나가지 않을까 싶다”고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr