지난 2월 퇴사한 '충주맨' 김선태가 신규 예능 프로그램 '돈선태 성공시대'의 단독 MC를 맡는다. / 사진=SNS

지난 2월 퇴사한 '충주맨' 김선태가 신규 예능 프로그램 '돈선태 성공시대'의 단독 MC를 맡는다. / 사진=KBS

지난 2월 퇴사한 '충주맨' 김선태가 신규 예능 프로그램 '돈선태 성공시대'의 단독 MC를 맡는다.'돈선태 성공시대'는 더 큰 성공을 위해 서울로 상경한 김선태가 대한민국 성공신화의 주인공들을 서울 셋방으로 초대해 성공의 비결을 묻는 형식으로 진행된다. 김선태는 게스트들에게 "어떻게 여기까지 올라왔나?"라고 질문한다.김선태는 충주시 공무원으로 홍보 업무를 맡으며 '충주맨' 캐릭터를 탄생시켰고, 퇴직 당시 충주시 유튜브 채널 구독자 약 97만 명을 기록하며 지방자치단체 유튜브 채널 중 압도적인 규모로 성장시켰다. 퇴직 후에는 개인 유튜브 채널 '김선태'를 개설해 반나절 만에 구독자 10만 명, 개설 3일 만에 100만 명을 돌파했다. 영향력을 입증한 김선태가 이번에는 KBS와 손잡고 숏폼을 넘어 롱폼 인터뷰에 도전한다.단순히 성공의 결과를 소개하는 데 그치지 않고, 성공하기까지의 실패와 고민, 뜻밖의 선택과 인간적인 순간까지 들여다볼 예정이다. 특히 김선태 특유의 시선과 허를 찌르는 질문이 주요 관전포인트다.'돈선태 성공시대'는 29일 KBS 공식 유튜브 채널 'KBS Entertain'을 통해 첫 공개된다. 이후 매주 수요일 새로운 에피소드가 업로드될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr