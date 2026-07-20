배우 이동건이 드라마 '파리의 연인' 비하인드를 털어놨다. / 사진=텐아시아 DB

배우 이동건, 김정은이 '미운 우리 새끼'에 출연했다. / 사진=SBS 공식 유튜브 채널 '미운 우리 새끼' 영상 캡처

배우 이동건이 드라마 '파리의 연인' 촬영 당시 박신양과 서먹했던 이유를 털어놨다.지난 19일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 이동건이 '파리의 연인'에서 호흡을 맞췄던 김정은과 22년 만에 재회하는 모습이 그려졌다.이날 김정은은 이동건에게 "박신양 선배와 좀 서먹하지 않았냐"고 물었다. 이에 이동건은 "그때 선배님은 저에게 너무 완벽한 배우였다"며 "그런데 극 중에서는 선배님과 대립해야 하는 관계였다. 현장에서 마냥 '선배님 너무 존경합니다' 하고 있을 수는 없었다"고 설명했다.이어 그는 "선배님을 존경하면서도 촬영에 들어가면 맞서 싸워야 했다"며 "여기서 내가 밀리면 안 된다는 생각에 대본만 붙들고 있었다"고 당시를 떠올렸다. 이를 들은 김정은도 박신양과의 촬영 일화를 전했다. 그는 "바쁘게 돌아가는 현장에서도 선배님은 잠시 멈춰 우리가 어디서 왔고 어디로 가야 하는지를 차분하게 짚어줬다"며 "연기적으로 정말 많은 도움이 됐다"고 존경심을 표현했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr