사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

에스파 카리나가 감각적인 분위기가 돋보이는 근황 사진을 공개했다.카리나는 최근 자신의 인스타그램에 "eye to eye"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 카리나는 심플한 실내 공간을 배경으로 블랙 레이스 원피스를 착용한 채 다양한 포즈를 선보였다.자연스럽게 올려 묶은 헤어스타일에 얼굴선을 따라 내려온 웨이브 잔머리, 짙은 레드 컬러의 네일과 블랙 워치, 실버 브레이슬릿을 매치해 차분하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 벽 모서리에 기대 손끝을 가볍게 들어 올리거나 양손으로 볼을 감싸는 포즈에서는 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 더욱 돋보였고, 은은한 조명 아래 깊이 있는 눈빛이 더해지며 몽환적인 무드를 자아냈다.이어진 셀카에서 카리나는 카메라를 가까이 응시하며 손으로 턱을 받친 모습으로 한층 강렬한 분위기를 연출했다. 마지막 사진에서 카리나는 벽에 기대앉아 턱을 괸 채 먼 곳을 바라보는 자연스러운 포즈를 취했으며, 블랙 레이스 소재가 은은하게 드러나는 원피스와 절제된 배경이 어우러져 시크하면서도 고급스러운 매력을 배가시켰다.팬들은 "너무 이뻐어", "너무 여신", "너무 예뻐", "화이팅", "자랑스런 내 가수", "러블리해요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 카리나가 속한 그룹 에스파는 두 번째 정규 앨범 'LEMONADE(레모네이드)'를 발매했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr