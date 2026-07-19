사진 = 카리나 인스타그램
사진 = 카리나 인스타그램
에스파 카리나가 감각적인 분위기가 돋보이는 근황 사진을 공개했다.

카리나는 최근 자신의 인스타그램에 "eye to eye"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카리나는 심플한 실내 공간을 배경으로 블랙 레이스 원피스를 착용한 채 다양한 포즈를 선보였다.
사진 = 카리나 인스타그램
사진 = 카리나 인스타그램
자연스럽게 올려 묶은 헤어스타일에 얼굴선을 따라 내려온 웨이브 잔머리, 짙은 레드 컬러의 네일과 블랙 워치, 실버 브레이슬릿을 매치해 차분하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 벽 모서리에 기대 손끝을 가볍게 들어 올리거나 양손으로 볼을 감싸는 포즈에서는 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 더욱 돋보였고, 은은한 조명 아래 깊이 있는 눈빛이 더해지며 몽환적인 무드를 자아냈다.
사진 = 카리나 인스타그램
사진 = 카리나 인스타그램
이어진 셀카에서 카리나는 카메라를 가까이 응시하며 손으로 턱을 받친 모습으로 한층 강렬한 분위기를 연출했다. 마지막 사진에서 카리나는 벽에 기대앉아 턱을 괸 채 먼 곳을 바라보는 자연스러운 포즈를 취했으며, 블랙 레이스 소재가 은은하게 드러나는 원피스와 절제된 배경이 어우러져 시크하면서도 고급스러운 매력을 배가시켰다.
사진 = 카리나 인스타그램
사진 = 카리나 인스타그램
팬들은 "너무 이뻐어", "너무 여신", "너무 예뻐", "화이팅", "자랑스런 내 가수", "러블리해요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.

한편 카리나가 속한 그룹 에스파는 두 번째 정규 앨범 'LEMONADE(레모네이드)'를 발매했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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