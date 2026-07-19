사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 축구 국가대표 출신 방송인 안정환이 JTBC의 기업회생 절차를 직접 언급하며 현실을 반영한 농담으로 웃음을 안겼다.19일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부해')에는 영화감독 장항준과 가수 박진영이 게스트로 출연한 가운데, '흑백요리사2' 출신 바비큐 전문가 유용욱 소장이 새 셰프로 합류했다.이날 김성주는 유용욱을 향해 "'냉부' 출연과 관련해 누가 텃세를 부렸다고 하던데"라고 운을 뗐다. 이에 유용욱은 "'흑백2' 방영 전 행사장에서 권성준 셰프를 만났는데 '냉부' 멤버들 케미가 워낙 탄탄해서 '흑백2'에 나와도 합류하기 쉽지 않을 것이라고 하더라"고 폭로했다.이를 들은 다른 셰프들은 "밖에서 왜 그렇게 거들먹거리냐"고 몰아갔고, 권성준은 "'흑백2' 공개 전이라 긴장하는 셰프들이 있었다. 방어기제였던 것 같다"고 해명했다.분위기가 무르익자 출연료를 둘러싼 농담도 이어졌다. 최현석은 "지금 한 자리 정도 없어져도 오디오가 빌 것 같지 않다"며 "어려우니까 출연료도 줄일 겸 한 자리 빼자"고 말해 웃음을 자아냈다.권성준도 "서바이벌로 가자", "2군 제도를 만들자"고 거들었고, 손종원은 "세트가 갑자기 없어지면 어떡하냐"고 농담을 보탰다.그러자 안정환은 "지금 정말 그럴 판이다. JTBC가 어려워서"라며 "녹화 중간에 누가 사라지면 '아, 갔구나' 생각하시면 된다"고 말해 모두를 폭소하게 했다.방송 말미 공개된 다음 주 예고편에서도 JTBC의 현실을 떠올리게 하는 발언이 이어졌다. 김풍은 요리를 선보이던 중 카메라를 향해 "지금 저희 정말 힘듭니다. 여러분 시청률 잘 나와야 되고요"라고 외쳐 눈길을 끌었다.한편 JTBC는 지난달 총 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 내 상환하지 못하며 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 이후 중앙홀딩스와 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙 등 주요 계열사가 기업회생 절차를 신청했다. 이후 일부 예능 출연료 지급 지연 논란이 불거졌으나 JTBC는 법원 허가를 받아 미지급 출연료와 외부 제작비 지급을 완료했다고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr