사진 = 10기 정숙 인스타그램

'나는솔로' 10기 정숙이 먹고 수다를 즐기며 여유로운 일상을 공개했다.10기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "스트레스 받을때는 먹고 수다 떠는게 최고 살 다이어트 걱정은 낼부터ㅎㅎㅎ하루를 즐겁게 알차게 보내는게 최고인듯ㅎ"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 아늑한 분위기의 실내 공간에서 셀카를 촬영하고 있는 10기 정숙의 모습이 담겼다. 화이트 반팔 니트를 착용한 10기 정숙은 긴 머리를 한쪽으로 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 볼드한 실버 이어링으로 포인트를 더했고, 또렷한 이목구비와 밝은 미소가 편안한 분위기를 자아냈다.사진 뒤편으로는 나무 기둥과 테이블, 의자가 놓인 공간이 이어지고 있으며 피아노와 벽면 장식이 함께 어우러져 빈티지한 감성을 더했다. 주변에는 사람들의 모습도 자연스럽게 담겨 있어 편안한 식사와 대화를 즐기는 일상의 한 장면 같은 분위기를 완성했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 반응을 남기며 응원을 보냈다.한편 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 돌싱특집 10기에 출연한 정숙은 자기소개에서 50억 원대의 자산을 갖고 있으며 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 얼마 전 재산이 80억 원으로 늘었다 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr