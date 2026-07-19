사진=정시아 유튜브

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배우 정시아가 남편 백도빈을 향한 솔직한 속마음을 전했다.지난 17일 정시아의 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '정시아, 숨겨놨던 속마음 조심히 꺼내봅니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정시아는 을지로 골목을 걸으며 옛 다방과 골목길, 오래된 상점들을 둘러봤다. 그는 "유튜브 아니었으면 이런 곳은 안 왔을 것"이라며 "유튜브가 저에게 새로운 세상을 보여주고 있다"고 말했다.제작진이 "유튜브를 하고 더 재미있어졌냐"고 묻자 정시아는 "재밌다. 재밌지 않으면 못 하는 것 같다"고 답했다. 이어 "방송보다 조금 더 후회가 없는 것 같다"고 덧붙였다.정시아는 유튜브를 시작한 뒤 달라진 자신의 모습도 털어놨다. 그는 "저는 진짜 집밖에 잘 모르는 사람이었다"면서 "사람을 되게 좋아하는 성격은 아니다. 내 사람만 좋고 그렇게 열려 있는 스타일은 아니었는데 유튜브를 하면서 조금씩 바뀌는 것 같다. 그래서 하길 잘했다는 생각이 더 든다"고 밝혔다.여러 스태프가 소개팅으로 결혼한 사실을 알게 된 정시아는 "결혼정보회사 같은 데도 한번 다녀볼 걸 그랬다. 오빠를 만난 걸 후회한다는 뜻은 아니다"라고 웃으며 말문을 열었다. 그는 "고등학교 때부터 연예계에만 있다 보니까 인간관계가 너무 좁았다"고 털어놨다.이어 "준우와 서우를 키우면서 학부모들을 만나고 나서야 다양한 직업군의 사람들을 알게 됐다"며 "이제야 사람을 배우고 인생을 배우는 것 같다. 세상이 이렇게 넓었는데 너무 몰랐다"고 솔직한 심경을 전했다.제작진은 "촬영팀이 남편 성격이 너무 좋다고 하더라"고 언급했고, 정시아는 "너무 좋다. 너무 좋아서 싫을 때가 있다"고 답해 눈길을 끌었다.정시아는 "세상은 그렇게만 살아서는 안 될 때가 있더라. 좋은 사람이면 더 잘 지낼 때도 있지만 어떤 사람들은 그걸 알고 이용하기도 한다"며 "요즘은 그런 생각을 많이 한다"고 조심스럽게 속내를 밝혔다.유튜브 활동을 통해 새로운 공간을 찾아다니고 다양한 사람을 만나면서 자신의 시야도 넓어졌다고 고백한 정시아는 "사람이 많은 곳을 원래 좋아하지 않았는데 막상 와보니까 너무 재미있었다"며 "유튜브를 하면서 조금씩 달라지고 있는 제 모습이 좋다"고 미소 지었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr