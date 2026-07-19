'44세 미혼' 양상국, 결혼에 입 열었다…"올해 안에, 미룰 때 아냐" ('사랑꾼')

양상국이 올해 안헤 결혼을 하고 싶다고 밝힌다./사진제공=TV조선

'44세 미혼' 양상국이 결혼 프로젝트에 돌입한다.오는 20일 오후 10시 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 양상국을 필두로 '육캔두잇'의 개그맨 홍경준, 배우 유일한, 전 야구선수 출신 방송인 심수창, 배우 심재원이 의문의 여성 4명과 첫 로맨스 매칭을 가진다.자기소개 첫 순서로 자신 있게 나선 양상국은 "본래 직업은 개그맨이자, 카레이서 선수로 활동하고 있다. 엊그제 프로 경기에서 1등 하고 왔다. 여자분들에게 사실 말은 중요하지 않은 것 같다. 행동으로 보여드리겠다"며 짧지만 진심 가득한 소개로 박수갈채를 받았다. 한 여성은 "오늘 만약에 마음에 드시는 이성을 찾으시면, 언제쯤 결혼하고 싶으시냐"고 묻는다.양상국은 "원래라면 '내일'이라고 농담하고 싶지만, 진심으로 올해 안으로 하고 싶다"며 진지하게 말한다. 질문한 여성이 "올해는 반년밖에 남지 않았다"고 놀라자, 양상국은 "나이가 있다 보니까, 미룰 때는 아닌 것 같다"고 결혼에 진심인 속내를 밝힌다.이어 그는 "결혼 준비는 서로 이해만 한다면 빠른 시간 내에 할 수 있다고 생각한다"고 덧붙여 경주에서 인연을 만날 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr