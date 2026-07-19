양상국이 올해 안헤 결혼을 하고 싶다고 밝힌다./사진제공=TV조선
양상국이 올해 안헤 결혼을 하고 싶다고 밝힌다./사진제공=TV조선
'44세 미혼' 양상국이 결혼 프로젝트에 돌입한다.

오는 20일 오후 10시 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 양상국을 필두로 '육캔두잇'의 개그맨 홍경준, 배우 유일한, 전 야구선수 출신 방송인 심수창, 배우 심재원이 의문의 여성 4명과 첫 로맨스 매칭을 가진다.

자기소개 첫 순서로 자신 있게 나선 양상국은 "본래 직업은 개그맨이자, 카레이서 선수로 활동하고 있다. 엊그제 프로 경기에서 1등 하고 왔다. 여자분들에게 사실 말은 중요하지 않은 것 같다. 행동으로 보여드리겠다"며 짧지만 진심 가득한 소개로 박수갈채를 받았다. 한 여성은 "오늘 만약에 마음에 드시는 이성을 찾으시면, 언제쯤 결혼하고 싶으시냐"고 묻는다.
'44세 미혼' 양상국, 결혼에 입 열었다…"올해 안에, 미룰 때 아냐" ('사랑꾼')
양상국은 "원래라면 '내일'이라고 농담하고 싶지만, 진심으로 올해 안으로 하고 싶다"며 진지하게 말한다. 질문한 여성이 "올해는 반년밖에 남지 않았다"고 놀라자, 양상국은 "나이가 있다 보니까, 미룰 때는 아닌 것 같다"고 결혼에 진심인 속내를 밝힌다.

이어 그는 "결혼 준비는 서로 이해만 한다면 빠른 시간 내에 할 수 있다고 생각한다"고 덧붙여 경주에서 인연을 만날 수 있을지 주목된다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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